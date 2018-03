Manchmal finden sich ökologische Schätze dort, wo man sie am wenigsten vermutet: Unter einer Brücke direkt an der Bundesstraße 30, unweit eines Kieswerks. Ohne Unterlass rauscht der Verkehr vorbei. Doch Maselheims Bürgermeister Elmar Braun findet den Ort in Äpfingen beachtenswert.

Er deutet auf den Saubach, der sich an einem Brückenpfeiler entlang windet. Vor zwei Jahren hat die Gemeinde hier 40 Tonnen an Beton aus dem Bach herausgerissen, das Bett und das Ufer neu gestaltet. Wenn Bürgermeister Braun den Bach heute sieht, sagt er: „So muss ein natürliches Gewässer aussehen.“ Die 45 000 Euro teure ökologische Aufwertung schaffe einen Lebensraum für Insekten, Krebse und Fische. Vor allem aber hat sie der Gemeinde etwa 190 000 Ökopunkte eingebracht, auf die es jährlich drei Prozent Zinsen gibt.

Damit kann Maselheim den Ausgleich für neue Baugebiete bezahlen. Man könnte das als „Ablasshandel“ bezeichnen, weil den Gemeinden keine andere Möglichkeit bleibe. „Ich finde ökologische Maßnahmen sinnvoll, aber will nicht dazu gezwungen sein“, sagt Braun. Ein Nachteil sei, dass sich Bauplätze deutlich verteuern, weil die Kosten für den ökologischen Ausgleich auf die Grundstückspreise umgelegt werden.

Währung der Zukunft

Ökopunkte sind die Währung, mit der sich Umweltsünden begleichen lassen. Ihre Berechnung speist sich aus einer Vielzahl an Faktoren, die bewertet werden. Und seit der Einführung 2011 sind die Erzeugung und der Handel der Punkte zu einem Geschäftsmodell geworden. Denn sie schaffen eine Verbindung zwischen einem Bauer, der einen Acker in eine Streuobstwiese umwandelt, und einem Unternehmen, das in der Nähe eine neue Fabrikhalle plant. Weil der eine Punkte schafft, die ein anderer dringend benötigt – und für die viel Geld fließt.

In Ummendorf sitzt ein gemeinnütziges Unternehmen, das Ökopunkte erzeugt – meist auf Vorrat: Birgit Ewert und Gerhard Kottek von der Landsiedlung Baden-Württemberg entwickeln mit Flächeninhabern, meist Landwirten, Ökomaßnahmen. „Jede Maßnahme ist wie ein Prototyp“, sagt Kottek. In jedem Fall aber geht es darum, einer Fläche neuen Wert zu geben: Der Landwirt erhält entweder einen Ausgleich für die Pflege der Fläche oder verkauft diese direkt an die Landsiedlung. Dafür erhält er Geld und die Landsiedlung die Ökopunkte. Über eine Agentur werden diese schließlich zum Verkauf angeboten. Käufer sind Firmen oder die öffentliche Hand.

Für Landwirtschaft werden Flächen geschont

Das Ökokonto hält Ewert für „eine vernünftige Sache“. Sie sagt: „Gut ist, dass nicht mehr unter Zeit- und Finanzdruck Flächen gesucht werden müssen.“ Zudem seien die Standards für Naturschutz besser geworden – und für die Landwirtschaft werden wertvolle Flächen geschont. Denn die Punkte würden vor allem auf Flächen erzeugt, die für Landwirte relativ wertlos sind: Äcker, die häufig vernässen; Hangbereiche; schmale Gewässerrandstreifen, die ohnehin nicht beackert werden dürfen.

Der Aufwand lohnt sich, denn der Wert der Ökopunkte könnte in Zukunft noch steigen. „Alleine für die Straßenbauarbeiten in den kommenden Jahren brauchen wir Millionen von Ökopunkten, sagt Kottek.

Ökoprojekt bei Ummendorf geplant

Eines der größten Bauvorfahren in der Region könnte das geplante Industriegebiet im Rißtal (IGI) werden. Bürgermeister Braun sagt: „Ich träume davon, dass wir das IGI umsetzen können, ohne dass wir dazu Ausgleichsflächen außerhalb benötigen.“ Er halte es für möglich, zum Beispiel über Dachbegrünungen und Grünstreifen eine ökologische Verbesserung gegenüber den bisherigen Ackerflächen zu erzielen. Ob die Rechnung aufgeht, ist fraglich, denn noch liegen keine Berechnungen vor.

Im Ummendorfer Ried entsteht dagegen eines der größten Ökoprojekte: Rund 13,5 Millionen Punkte soll die Wiedervernässung einbringen. Das füllt die Konten – und gibt den Kommunen Raum für neue Bauprojekte.

Zahlen: Ökopunkte

Ablasshandel oder Umweltschutz?