So feiern die Partnerstädte die Europawoche

In diesem Jahr findet die Europawoche vom 2. bis 11. Mai statt – zum zweiten Mal in Zeiten der Corona-Pandemie. Eigentlich waren in diesen Tagen Veranstaltungen zu Europa geplant. Der Verein Städte Partner Biberach (StäPa) wollte am Wochenende mit seinem traditionellen Internationalen Markt der Partnerstädte für ein gemeinsames Europa werben – gemeinsam mit den Freunden aus den Partnerstädten. Da dies nicht möglich ist, hat der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler seine Gedanken zu Europa wie folgt formuliert: „Die Corona-Pandemie stellt Europa vor große Herausforderungen: Die Schlagbäume, von denen wir gedacht hatten, dass sie nur noch als Reminiszenzen an längst vergangene Tage dienen würden, wurden mit einem Mal wieder heruntergelassen. Die Versäumnisse bei der gemeinsamen Impfstoffbeschaffung der EU-Staaten beeinträchtigten das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in die europäischen Institutionen.“

Umso wichtiger sei es, sich gerade in diesen Tagen vor Augen zu führen, welch große Erfolgsgeschichte das Projekt der europäischen Einigung nach den verheerenden Erfahrungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war und ist. Die Stadt Biberach sehe ihre freundschaftlichen Kontakte zu ihren Partnerstädten immer auch in Hinblick auf ein geeintes Europa. „Hier wird ein tragfähiges Netz aus zwischenmenschlichen Beziehungen geknüpft, die dazu beitragen, das abstrakte Ideal eines geeinten Europas mit Leben zu füllen und unabhängig von sich abwechselnden politischen Hochs und Tiefs krisenfest zu machen. Der Verein Städte Partner Biberach leistet an dieser Stelle Großartiges. Es bleibt zu hoffen, dass sehr bald wieder Besuche und Gegenbesuche unserer Freunde möglich sind“, so der Oberbürgermeister. Sicher sei: Zerstören kann das Coronavirus das menschliche Beziehungsnetz, das mit viel Leidenschaft geknüpft wurde, in keinem Fall. Im Gegenteil: „Wir alle vermissen den persönlichen Kontakt zu unseren städtepartnerschaftlichen Freunden schmerzlich. Ich bin mir sicher: Der Stellenwert unserer Städtepartnerschaften und Kontakte wird nach Corona nochmals deutlich höher und intensiver sein.“

Hans-Bernd Sick ergänzt als Vorsitzender des Vereins: „Mit dem Blick in unsere Partnerstädte wird uns immer wieder aufs Neue bewusst, dass nicht nur wir hier, sondern überall die Menschen mit der Pandemie zu kämpfen haben. Und das teils unter widrigeren Bedingungen. Die aktuelle Situation macht deutlich, dass wir noch einiges an unserem gemeinsamen Europa zu arbeiten haben. Wir brauchen ein funktionierendes Europa, um die anstehenden und zukünftigen Aufgaben, auch erwartbare neue Pandemien, besser bewältigen zu können. Daher ist es wichtig, auch jetzt die Kontakte untereinander zu pflegen. Auch wenn wir uns nicht persönlich treffen können, so hilft der andauernde Austausch, die Vorfreude auf zukünftige gemeinsame Unternehmungen zu schüren.“

Da auch in diesem Jahr der Markt und der Besuch aus den Partnerstädten nicht stattfinden kann, möchte der Stä Pa zumindest kurz informieren, wie momentan die Situation in den Partnerstädten ausschaut: Im Piemont in Italien liegt die Inzidenz aktuell etwas niedriger als in Deutschland; auch in Asti stehen die Impftermine im Zentrum des öffentlichen Interesses. Aber es gibt Schritte hin zu mehr Öffnungen. So lädt der auch in Biberach bestens bekannte Gitarrist Beppe Gambetta vom 13. bis 16. Mai zu seiner Acoustic Night ins ligurische Genua ein. Zwar nur mit einem Drittel der üblichen Besucher, aber immerhin.

Guernsey hat die zweite Corona-Welle wieder überstanden, es gibt aktuell keine Infizierten mehr. Von den über 16-Jährigen sind mittlerweile 44 Prozent zum ersten Mal und 16 Prozent schon zum zweiten Mal geimpft. Es herrscht eine 14-tägige Einreisequarantäne. Die meisten Insulaner reisen nur zwischen den Inseln Alderney, Herm, Sark und Guernsey. Für die Bewohner gibt es wenige Einschränkungen, daher konnten sich die Guernsey Friends of Biberach und die Guernsey Former Deportees zu ihrem Liberation Day am 23. April treffen. 76 Jahre sind es nun her, dass französische Truppen das Lager Lindele in Biberach befreit haben. Am Vormittag wurden an der Gedenktafel für die Deportierten am White Rock Blumen niedergelegt und an die in Biberach Verstorbenen erinnert. Dankbar wurde auch an die freundschaftlichen Beziehungen zu Biberach gedacht.

Polen ist von Covid-19 sehr stark betroffen. Das öffentliche Leben ist deutlich eingeschränkt. Die Schließung von Geschäften, gastronomischen und kulturellen Einrichtungen sind ähnlich geregelt wie in Deutschland. Geöffnet sind Kindergärten und Kitas. Die Öffnung von Grundschulen, Friseuren und Kosmetiksalons ist auf bestimmte Wojewodschaften beschränkt, wobei die Regeln ständig geändert werden. Viele Schulkinder lernen online. Die Regierung empfiehlt der Bevölkerung, wenn möglich zu Hause zu bleiben. Auf den Straßen sind wenige Leute, berichtet die Vorsitzende des Schweidnitzer Partnerschaftsvereins, Aleksandra Rokicka.

Das Impfsystem scheint inzwischen gut zu funktionieren. Die Leute melden sich an, aber es gibt auch zahlreiche Impfgegner. In Swidnica wurde vor Kurzem eine große Impfstelle im Gebäude der städtischen Eisbahn eröffnet.

Von den Freunden aus England gibt es Positives zu berichten. Dank der bereits Ende Dezember angelaufenen Impfkampagne sind inzwischen bereits 90 Prozent der über 50-Jährigen, 30 Prozent der 16- bis 49-Jährigen geimpft. Zusammen mit dem für ganz England geltenden Vier-Stufen-Plan zur langsamen Lockerung des Lockdowns hat dies dazu geführt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Tendring derzeit bei 23 liegt, Tendenz sinkend. England ist jedoch sehr vorsichtig, was die Lockerungen anbelangt.

Wie im gesamten Georgien gehen auch in Telawi die Zahlen wieder hoch. Das Impfen verläuft sehr schleppend, da es nur wenig Impfstoff gibt, nur etwa 30 000 Impfdosen bei rund 3,7 Millionen Einwohnern. Derzeit werden in Georgien rund 1800 Neuinfektionen pro Tag gemeldet.

Frankreich und damit auch Valence befindet sich seit Anfang April im Lockdown. „Wir dürfen uns zwar bis 19 Uhr im Freien aufhalten, aber wir sollen uns nur im Umkreis von zehn Kilometern bewegen“, berichtet Romain Galati, stellvertretender Vorsitzender des „Comité de Jumelage de Valence“. Die Schulen sind noch offen, aber viele Geschäften sind zu. Aber ab Anfang Mai sollen die Beschränkungen gelockert werden. Ab Mitte Mai können Bars und Restaurants im Außenbereich sowie Kultureinrichtungen wieder öffnen.