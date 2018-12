So fahren die Busse an Heiligabend und Silvester

An Heiligabend und an Silvester fahren die Linienbusse und Anrufsammeltaxis nach dem Samstagsfahrplan. Am 24. Dezember endet der Linien- und Anrufsammeltaxibetrieb wie in den vergangenen Jahren früher.

Die letzten Heimfahrmöglichkeiten ab Stadtmitte bestehen an Heiligabend um 16.15 Uhr ab ZOB/Bahnhof. Die Linienfahrzeuge fahren vom ZOB/Bahnhof bis zur Endhaltestelle und wieder zurück bis zur Stadtmitte.

Betriebsschluss ist an Heiligabend um 16.44 Uhr mit der Ankunft der Linienfahrzeuge in Biberach am ZOB/Bahnhof. Die Fahrt Linie 11 um 16.32 Uhr ab Bad Buchau Hauptstraße wird am 24. Dezember nicht durchgeführt.

An Silvester gilt das normale Samstagsangebot bis nachts um 2.30 Uhr. Wegen den Feierlichkeiten auf dem Marktplatz werden am 31. Dezember ab 22 Uhr neben der Haltestelle ZOB/Bahnhof die Ersatzhaltestelle Viehmarkt/Zeppelinring zu Bedienzeiten vom Marktplatz fest angefahren.

Am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie an Neujahr gilt das Fahrplanangebot für Sonn- und Feiertage.