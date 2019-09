So entstehen Shakespeares Sonette auf Deutsch

Anlässlich der Biberacher Wieland-Tage sprach die literarische Übersetzerin Christa Schuenke im Komödienhaus über Wieland, Shakespeare und die Kunst des Übersetzens. Barbara Leuchten, Präsidentin der Wieland-Gesellschaft, begrüßte das Publikum und leitete zu mit einem Zitat des Dichters zu der Übersetzerin Schuenke über: „Ich schaudere selbst, wenn ich zurückdenke, dass ich den Shakespeare zu übersetzen gewaget habe.“

Die aus Weimar stammende Christa Schuenke erzählte, dass sie in Biberach bereits zweimal über Wieland gesprochen habe, und 1997 in Anwesenheit von Bundespräsident Roman Herzog den „Wieland-Übersetzerpreis“ erhielt.

Sie übersetzt von Shakespeare keine Dramen, nur die 154 Sonette, an denen sie vier Jahre arbeitete. Daneben hat sie aber auch viele andere englischsprachige Autoren in die deutsche Sprache übersetzt. Christa Schuenke erzählt, dass sie erst an den Shakespeare-Sonetten Englisch gelernt habe. Ein erwünschtes Studium hätten ihr die DDR-Behörden, aus politischen Gründen, verwehrt.

Problematik des Übersetzens

Christa Schuenke verwies in ihrer Rede auf die Problematik bei den Übersetzungstätigkeiten: „Das Ergebnis sind Gebrauchstexte. Theater ist keine Literatur, sondern es geht um Sprechbarkeit, um Spielbarkeit. Die Übersetzungen sind häufig gekürzt, weil es schnell gehen musste. Die Darsteller der Komödiantengesellschaft brauchten Spielmaterial.“

Sie begründete, den von ihr benutzten Begriff, „Galeerensklaven“ mit der 70 Stundenwoche, die ein Übersetzer aufbringen musste und zitierte Roman Herzog anlässlich der Preisverleihung 1997: „Die Vergütung literarischer Übersetzungen in unserem Land ist ein Skandal.

Der Beruf des Übersetzers ist einer der anspruchsvollsten, aber auch am meisten unterbezahlten Berufe des deutschen Geisteslebens.“ Ein Übersetzer, so Christa Schuenke, erhält bei seriösen Verlagen zwischen 18 und 21, in Ausnahmefällen bis 24 Euro pro Normseite.

Zu ihren Übersetzungen schrieb die „Basler Zeitung“: „In bewusster Absetzung von den meisten romantischen Übertragungen gibt Christa Schuenke den Sonetten ihre schöne Direktheit und sinnliche Vitalität zurück, die durch unselige Glättungen verlorengegangen waren.

Hier gelingt auch, sofern das überhaupt möglich ist, die Übertragung der Shakespeareschen Sprachmelodie, hier entsteht ein eigener lebendiger Sprachkörper, in dem das Poetische pulsiert.“

Die Übersetzerin selbst ergänzte: „Die glücklichsten vier Jahre meines Lebens habe ich mit Shakespeare verbracht, als er noch jung war – und ich auch. Wie könnte so ein Vorhaben gedeihen ohne Liebe? Liebe zum Urtext und zu seinem Verfasser, Liebe zur Sprache, zum Wort schlechthin, Liebe zum Gedicht – eine Liebe, die nicht fragt, wie viel Zeit vergehen muss, bis Vorzeigbares zu Papier gebracht ist.“

Wieland-Übersetzungen

Die Schauspielerin und Intendantin der Biberacher Filmfestspiele, Helga Reichert, sprach anschließend einige Szenen aus Shakespeares Dramen, in Wieland-Übersetzung. Sie eröffnete mit dem „Sturm“, dem ersten von Wieland übersetzten Werk des englischen Dichters.

Reichert las eine der ersten Szenen zwischen dem Luftgeist Ariel und Prospero, dem vor Jahren auf einer Insel gestrandeten früheren Herzog von Mailand, dem Ariel dienen muss. Die exzellente Sprecherin gestaltet die Figuren durch unterschiedlichen und markanten Sprachduktus, erzeugt eine spezifische Spannung, die die Handlungen lebendig werden lassen.

Das gilt entsprechend für die weiteren Dramen-Auszüge. So wie bei der Hexenszene aus „Macbeth“, in der dem schottischen König und Königsmörder die Zukunft vorhergesagt wird.

Und Helga Reichert führt weg von der Düsternis hin zu der Liebesgeschichte der Literatur überhaupt, hin zu „Romeo und Julia“, zu der Szene, als Romeo sich in den Garten der Capulet geschlichen hat, um das angebetete Mädchen zu sehen.

Sie sind heimlich verheiratet, wollen sich treffen. Reichert: „Haben Sie gut aufgepasst? Romeo beschwört die Sonne, Julia die Nacht. Die beiden konnten ja nicht miteinander glücklich werden“. Nach dem „Hamlet“-Monolog schließt die Rezitatorin den Kreis und zitiert Prospero vom Beginn des „Sturm“.

Tobias Ding gestaltete mit Cello und Klavier Kompositionen von Telemann, Liszt und Julius von Lorentz. Mitglieder der Renaissance-Gruppe bildeten einen stilvollen optischen Rahmen des Abends.