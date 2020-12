So entstand das Bildungszentrum

Dieser Tage jährt sich zum 50. Mal die Gründung des Katholischen Schulwerks Biberach. Für das Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Rißegg war dies ein konstituierendes Moment von großer Bedeutung, weil dadurch die wesentliche Voraussetzung für die Gründung einer katholischen Privatschule geschaffen wurde.

Wohl nur noch im Bewusstsein weniger, war die Schulfrage in den ersten 20 Jahren des Landes Baden-Württemberg politisch sehr umstritten, vor allem in Bezug auf die Mitwirkungsmöglichkeit der Kirchen. Am 8. Februar 1967 wurden im Landesteil Südwürttemberg-Hohenzollern die staatlichen Bekenntnisschulen, katholische oder evangelische, abgeschafft. Die Verfassungsänderung sah aber für eine bestimmte Zeit die Möglichkeit vor, auf Antrag von Eltern eine staatliche Bekenntnisschule in eine „freie“ Bekenntnisschule umzuwandeln.

So konnten 63 katholische Eltern, von denen 93 Kinder eine öffentliche Grund- und Hauptschule in Biberach besuchten, einen entsprechenden Antrag an das Oberschulamt in Tübingen stellen und die „Bischof-Sproll-Schule“ auf den Weg bringen. Der Grundsteinlegung im Spätherbst 1978 durch Bischof Carl-Joseph Leiprecht folgte am 6. September 1979 die Aufnahme des Schulbetriebs mit zunächst sechs Klassen im fertiggestellten ersten Bauabschnitt. Schließlich konnte Bischof Georg Moser am 22. Oktober 1980 den gesamten Neubau einweihen. In seinem Festvortrag sprach Innenminister Roman Herzog, der nachmalige Bundespräsident, über die Werteerziehung in einer pluralistischen Gesellschaft, ein Aufgabenfeld, das heute wie damals auf der Basis des christlichen Menschenbilds die Zusammenarbeit aller am Schulleben Beteiligten erfordert.

Heute gliedert sich das Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Grund- und Werkrealschule, Realschule, Gymnasium und Ganztagsbereich mit insgesamt 1150 Schülerinnen und Schülern und 145 Beschäftigten. Die Schulträgerschaft ist im Jahr 2001 an die Bischof-Sproll-Schulstiftung übergeben worden, um das Bildungszentrum finanziell langfristig auf eine sichere Grundlage zu stellen.

Mit seiner jetzigen Zielsetzung, als Eltern- und Förderverein das Bildungszentrum ideell und materiell zu unterstützen, ist das katholische Schulwerk weiterhin den Schulen und der Schulgemeinde eng verbunden. Gefördert werden und wurden Maßnahmen und Projekte in und außerhalb des Unterrichts wie Klassen- und Studienfahrten, Probetage für Chor-, Tanz-, Orchester- und Theater-AG, Projekte in der Mittagsfreizeit, Beschaffung von Musikinstrumenten und Sportgeräten, Ausstattung von Unterrichtsräumen und Schülerbücherei, Pausenhofgestaltung und vieles mehr.

Das katholische Schulwerk bleibt integrativer Bestandteil der Schulgemeinschaft des Bischof-Sproll-Bildungszentrums und ist mit seinen Aktivitäten nicht wegzudenken. Eine Aufgabe für das kommende Jahr wird sein, die Jubiläumsfeier nachzuholen und insbesondere diejenigen zu würdigen, deren engagiertem Einsatz die erfolgreiche Schulgründung zu verdanken ist.