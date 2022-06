So effektiv ist Treppensteigen für die Fitness

Die Treppe ist eines der besten Trainingsgeräte überhaupt – sowohl für die körperliche Fitness und Ausdauer als auch für die Koordination und ein gut funktionierendes Herz-Kreislaufsystem. Und der Vorteil daran: Treppen sind überall in unserem Alltag zu finden. Es kommt nur darauf an, wie man sie nutzt. Unter dem Motto „Treppauf, Treppab zu mehr Fitness“ haben sich am Donnerstagabend 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Gigelberg in Biberach getroffen und ließen sich von Edwin Jäger, Sport- und Bewegungsfachkraft bei der AOK Ulm-Biberach, inspirieren. Es ging die Treppen hoch und wieder runter, und das in vielen verschiedenen Varianten. Eine gute Vorbereitung auch fürs Biberacher Schützenfest, denn da führen viele Treppen auf den Berg.

Edwin Jäger (Foto: AOK Ulm-Biberach)

Dieser Kurs war Teil der SZ-Serie „Fit durch die Jahreszeiten“, die die AOK Ulm-Biberach gemeinsam mit der „Schwäbischen Zeitung“ noch bis in den Herbst hinein anbietet. Es gibt viele kostenlose Angebote zu entdecken, für die sich die Interessierten einfach nur anmelden müssen. „Das Angebot mit den Treppen hat mich einfach interessiert“, sagt Gerlinde Figel. „Es war super, diese verschiedenen Abfolgen an Schritten zu lernen.“ Sie wird das Training künftig auf jeden Fall in ihren Alltag einbauen.

Konzentration ist beim Training wichtig

Denn Treppentraining ist für jedes Fitnesslevel geeignet, macht Spaß, fördert Ausdauer, Kraft und Koordination und bringt das Herz-Kreislauf-System in Schwung. „Eigentlich ist es ein Ganzkörpertraining, da auch die Arme mitgenommen werden sollen“, erklärt Edwin Jäger. „Es erfordert aber auch eine gewisse Konzentration und das wiederum fördert die Koordination.“ Das haben die Teilnehmenden am eigenen Leib gespürt. Manchmal war es gar nicht so einfach, sich die Schrittfolgen zu merken. Vor allem dann, wenn man mit dem linken Fuß beginnen sollte. „Rechts geht’s viel einfacher und schneller“, sagt eine Teilnehmerin. Trotz der Anstrengung hatten alle aber viel Spaß beim Treppentraining. „Ich hätte nicht gedacht, dass Treppensteigen so anstrengend sein kann, aber auch so viel Freude bereitet.“

Edwin Jäger zeigte verschiedene Übungen und jagte die Teilnehmenden immer wieder in verschiedenen Varianten die 24 Stufen am Kiesparkplatz auf dem Gigelberg hoch und runter. „Sie werden sehen, dass sich Ihre Ausdauer ganz schnell verbessert, wenn sie das öfters machen.“ Dies hat sich eine 67-jährige Teilnehmerin fest vorgenommen: „Es ist einfach super, was wir hier gemacht haben. Ich habe 14 Stufen im Haus und wollte mir Tipps holen.“ Wenn man mal längere Zeit nichts für den Körper tue, merke man vor allem im Alter schnell, wie man körperlich abbaue: „Deshalb will ich jetzt wieder langsam einsteigen“, sagt sie. Lob gibt es von ihr auch für den AOK-Kursleiter: „Er hat ein gutes Einfühlungsvermögen für die Leute, die hier mitmachen, sodass auch jeder mitkommt.“

Täglich 40 bis 80 Stufen überwinden

Und genau das ist ja auch das Tolle am Treppensteigen: Jeder kann das in seiner eigenen Geschwindigkeit machen ohne Hektik. „Völlig außer Atem sollte man nicht sein. Es soll schon so sein, dass man sich während des Treppensteigens noch unterhalten könnte“, sagt Edwin Jäger. Als Tipp gab er den Teilnehmenden noch mit auf den Weg: „Suchen Sie sich ein Ort, an dem es so 40 bis 80 Stufen gibt, und gehen Sie die einmal täglich hoch und runter. Das ist ein super effektives Training.“