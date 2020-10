So denken junge Polizisten über die Extremismus-Debatte

Von Schwäbische Zeitung und Josef Schneider

Oberst außer Dienst Wolf-Dieter Laabs feiert am heutigen Mittwoch seinen 90. Geburtstag. Der Bundesverdienstkreuzträger war vom 1. Oktober 1979 bis 30. September 1982 stellvertretender Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 30 und Kasernenkommandant in der Reinhardt-Kaserne in Ellwangen.

Der Alte Fritz hängt über seinem Bett. Das hat Tradition im Hause Laabs. Denn schon in seinem Elternhaus in Vorpommern hing der Preußenkönig Friedrich der Große an der Wand.