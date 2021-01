So bunt ist das neue VHS-Programm

In der Volkshochschule (VHS) Biberach grünt und blüht es im Frühling und Sommer. Denn: Natur ist in diesem Semester das übergreifende Thema. Das Motto „Die VHS geht aus sich raus“ will sagen, dass 2021 öfter Veranstaltungen in der Natur stattfinden. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit ortskundigen Experten und Expertinnen unsere Lebensräume um die VHS in der Stadt und auf dem Land besser kennenlernen dürfen“, sagt die neue Leiterin Effi Holland. Das Thema und die Art der Umsetzung seien sinnvoll. Gemeinsam wollen die Verantwortlichen kreativ aus der Not der Pandemie das Beste machen und sich auf die Zeit danach freuen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Fachbereich 1 Politik und Gesellschaft: Mehrere Beiträge befassen sich mit „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“: ein Onlinevortrag von Charlotte Mayenberger (Geschichte der Juden in Bad Buchau) und eine Führung mit ihr durch den jüdischen Friedhof in Bad Buchau. Außerdem ist ein Besuch im Museum zur Geschichte von Christen und Juden in Laupheim vorgesehen. „Trump und Trauma“ ist das Thema eines Onlinevortrages mit Hans-Peter Biege.

Weitere Onlinevorträge zu politischen, kulturgeschichtlichen und sonstigen aktuellen Themen sind: Technische und politische Überlegungen zum Thema Leihmutterschaft mit Antje Schrupp; „Nutztiere und Politik – wie können wir Schweinen und Kühen politisch gerecht werden?“ mit Philip von Gall; „Kollege Roboter“ mit Verena Nitsch und „Großbritannien seit 1945: Weltmacht außer Dienst“ mit Dr. Matthias Häußler. Außerdem gib es ein Seminar „Musik in der Zeit Matthias Erzbergers“ mit Jörg Riedlbauer.

Zum Semesterschwerpunkt Natur: In der Reihe: „Wir zeigen unseren Garten“ öffnen Privatpersonen für einen Tag ihre Gärten unter dem Motto „Pfingstrosen gibt es viele“ oder „Ein Bauerngarten auf dem Berg“. „Frühling im Burrenwald“ ist ein Spaziergang mit dem Leiter des Biberacher Forstamtes Markus Weisshaupt. Eine abendliche Führung auf dem Hochstetter Hof steht ebenso auf dem Programm wie die Reihe „Grünräume in Biberach erleben“, bei der Stadtplaner Jürgen Kley, Stadtgärtner Ralf Mutschinski und Umweltbeauftragter Ulrich Maucher unter dem Motto „Hirschgraben und Goll’sche Gartenanlage“ und „Stadtgarten“ Führungen anbieten. Ein Onlinevortrag mit Professor Martin Visbek gibt Antworten auf die Frage: „Wie viel Ozean braucht der Mensch – wie viel Mensch der Ozean?“ und ein Seminar mit Alja Renk hilft, „Online erfolgreich und überzeugend aufzutreten“.

Fachbereich 2 Kultur und Gestalten: Outdoor-Malen und ein Ikebana-Gartenworkshop gehören ebenfalls zum Schwerpunktthema. Im Bereich Literatur gibt es eine Abendveranstaltung über die Dichterin Droste-Hülshoff. Dann wird das Onlineangebot zum Thema Schreiben und für das Onlineseminar „Der professionelle Weg zum fertigen Buch“ ausgeweitet. Wer mittwochs seine Mittagspause mit Literatur verbringen möchte, ist bei den Literarischen Mittagspausen in Kooperation mit Kerstin Bönsch (Wieland-Archiv) genau richtig. Wer lieber eine kreative Auszeit in der Mittagspause möchte, kann sich auch zu einem Malkurs anmelden. „Jubeln und leiden mit Verdis Figuren im Rigoletto“ gehört genauso zum Musikprogramm wie ein Onlinekurs „Musik kompakt“ mit Jörg Riedlbauer. Im Bereich Tanz wird seit diesem Semester Ballett für Erwachsene und Kinder angeboten. Workshops im Bereich Fotografie und Video, Bildgestaltung für Fotografen, „Lightpainting – Magische Bilder mit Licht“ oder ein Videoworkshop geben Einblicke in die visuelle Gestaltung. Nicht zu vergessen sind zahlreiche Angebote der „jungen vhs“.

Fachbereich 3 Gesundheit und Bewegung: Zu den mehr als 50 Yogaangeboten zu allen Tageszeiten und am Abend oder am Wochenende kommen immer wieder neue Formen. „In der Tradition des Vini-Yogas“ mit Hedwig Häderer werden die Yogahaltungen den Bedürfnissen der Übenden angepasst. Dann: „Yoga auf dem Stuhl“ mit Isabel Himmler für Senioren, Sommer-Yogakurse am Morgen, ein Vinyasa-Flow-Kurs für Anfänger und passend zum Semesterschwerpunkt Natur: das Outdoor- Yoga, das dieses Jahr schon im Mai startet. Grüne Orte in Biberach kennenlernen kann man bei einer Fahrradexkursion für Familien mit Petra Wolf.

Außerdem im Programm: Rückenfit-Kurse von morgens um 7.30 Uhr online bis am Abend; Onlinekurs „Fit in den Frühling“ mit Holger Hoffmann, bei dem die Teilnehmer eine kleine Geräteausstattung für das Training zu Hause ausgeliehen bekommen; QiGong mit Renate Jakob und Christina Bächle, Onlinegesundheitsvorträge: „Telemedizin – Arztkontakt im digitalen Wandel“ mit Dr. Martina Hartmann oder „Allergien: Heuschnupfen-Neurodermitis- Asthma“ mit Professor Christian Termeer; die Reihe „Weltreise durchs Wohnzimmeronline“ stellt diesmal Spanien und Indien vor.

Fachbereich 4 Fremdsprachen: Neu ist in dem Bereich ein Onlinekurs Chinesisch für Anfänger. Es gibt viele neue Italienischkurse auf allen Niveaustufen und Italienischkurse der besonderen Art: bei denen sich alles um das Essen in Italien dreht. Wie immer: Kompaktkurse Französisch für Anfänger in den Ferien (täglicher Unterricht) und neu: „Sprachcafé“ – an zwei Samstagen bei schönem Wetter im lauschigen Innenhof der VHS bei einem Café au lait und einem Croissant.

Im Fachbereich 4 Deutsch als Fremdsprache bietet die VHS Biberach im Frühjahrssemester neun Integrationskurse und viele weitere Deutschkurse bis zur Niveaustufe C1 an. Die Kurse finden, soweit möglich, im Präsenzunterricht an vielen verschiedenen Orten, oder aber auch per Onlineunterricht statt. Unterstützt, ergänzt und begleitet werden die Kursteilnehmerund andere Menschen mit Migrationshintergrund seit November 2020 vom Integrationsbeauftragten der Stadt, Daniel Poßeckert.

Im Fachbereich 5 Beruf und Karriere steht die berufliche Fort- und Weiterbildung mit den Business-Xpert-Lernnetz-Kursen im Vordergrund. Die Kurse können mit Prüfung abgeschlossen werden. Alle Kurse finden in Onlinetutorials statt. Dann gibt es Onlineschulungen unter anderem zu den Onlineplattformen Skype, Webex und Zoom mit Susanne Bennewitz und mit ihr einen Onlineofficekurse zur beruflichen Fortbildung („Erweiterte Tabellenbearbeitung“, „PowerPoint für Onlineveranstaltungen“).

Im Fachbereich 6 Schule werden Französisch-Intensivkurse für Schüler (2./3. Lernjahr) angeboten und Prüfungsvorbereitung in Mathematik für Realschüler der zehnten Klassen. Schließlich hilft der Fachbereich 7 Grundbildung beim „Lesen und Schreiben lernen für Erwachsene“ mit Ursula Lutz-Reinhardt.