So bewerten die Autohäuser die Situation in der E-Mobilität

Reduzierte und ganz gestrichene Förderungen, Lieferkettenprobleme und Inflation: Die Automobilbranche bewegt sich derzeit in einem komplizierten Umfeld. Auch die Autohäuser in Biberach spüren eine gewisse Zurückhaltung bei ihren Kunden, schätzen ihre Situation aber insgesamt positiv ein.

Was wir sonst an Lieferungen in einem Quartal haben, hatten wir da in einem Monat. Martin Vöhringer

Martin Vöhringer, seit etwa anderthalb Jahren Obermeister der Kfz-Innung Biberach und Geschäftsführer des Autohauses Moll, blickt entspannt auf die aktuelle Lage. Zwar sei derzeit eine Kaufzurückhaltung zu spüren, doch wegen der klassischen Ausgaben zu Beginn eines Jahres wie der Nebenkostenabrechnung seien die Monate Januar und Februar schon immer etwas ruhiger gewesen. Umso lebhafter ging es beim VW- und Audi-Händler im Dezember zu.

„Was wir sonst an Lieferungen in einem Quartal haben, hatten wir da in einem Monat“, berichtet Vöhringer. Auf den Hof rollten in erster Linie Elektroautos. Der Schlussspurt ermöglichte es dem Autohaus, alle Lieferzusagen für das Jahr 2022 zu erfüllen. So kamen alle Käufer in den Genuss der vollen staatlichen Förderung. Doch auch sonst hätten die Kunden nicht im Regen gestanden, da VW ihnen bis zu einem bestimmten Bestelldatum bei Lieferverzögerungen die Differenz bei der Förderung erstattet hätte. Auch bei den anderen Innungsmitgliedern seien ihm keine Probleme wegen des Förderendes bekannt.

Für die aktuelle Zurückhaltung im Elektrobereich sieht Vöhringer neben den gesunkenen Prämien auch die gestiegenen Strompreise ursächlich: „Dadurch kommt ein Preisvorteil nicht mehr so zustande, wie man ihn sich versprochen hat.“ Wenn man dagegen über selbstproduzierten Strom verfüge, sei der Kauf eines E-Autos durchaus sinnvoll, so Vöhringer. Aktuell ist jedoch sein Eindruck: „Wer nicht kaufen muss, hält sich zurück.“

Ein Hybrid kann die richtige Lösung sein. Frank Benz

Die Verunsicherung bei den Kunden hätte man nach Ansicht von Frank Benz, Geschäftsführer beim Autocenter Benz mit Standorten in Biberach und Laupheim, deutlich reduzieren können, indem man die Prämien nicht an das Zulassungs-, sondern an das Bestelldatum geknüpft hätte. Zwar hatte sich auch die VW-Tochter Skoda bereiterklärt, entgangene Prämien unter bestimmten Bedingungen auszugleichen. Die teilweise verzögerten Lieferzeiten hätten dennoch zu Unmut bei den Kunden geführt, berichtet Benz. „Ich glaube, dass der Elektro-Boom stark von der Prämie getrieben war“, so Benz.

Schon Ende des Jahres sei zu spüren gewesen, dass das Interesse nachlässt. Auch bei den Hybriden werde sich die Nachfrage beruhigen, vermutet er. Ganz abschreiben will er den Plug-in-Hybrid aber nicht: „Wenn man nur ein Auto in der Familie hat, eine PV-Anlage auf dem Dach, eine Wallbox in der Garage und mit dem Wagen zur Arbeit pendelt, kann ein Hybrid die richtige Lösung sein.“ Ein reines E-Auto würde er dagegen nur empfehlen, wenn man zusätzlich noch Zugriff auf ein Fahrzeug mit Verbrenner hat. „Es sei denn, man fährt nur ganz wenig im Jahr.“

Lob für die Zulassungsstelle

„Ich bin gespannt, wie es weitergeht“, sagt Joachim Dünkel, Geschäftsführer des Autohauses Biberach. Der Ehrenobermeister und Vorgänger von Martin Vöhringer bei der Kfz-Innung bezeichnet die aktuelle Nachfrage vor allem im Privatkundenbereich als „verhalten“. Doch auch die derzeit komplizierten Rahmenbedingungen haben an seiner optimistischen Grundhaltung nichts geändert: „Ich bin immer guter Dinge“, sagt Dünkel und sieht die Biberacher Innung insgesamt gut aufgestellt. Bei seinem Hersteller Mercedes-Benz vertraut er auf die „tolle Modellpalette. Da tut sich was.“

Dass Dünkel da nicht ganz falsch liegt, beweist auch ein Lob von einem Mitbewerber. So bescheinigt Vöhringer beim Hybrid „anderen Händlern Modellvorteile“ und nennt Mercedes als Beispiel. Die Hybrid-Modelle hat Dünkel ohnehin nicht abgeschrieben und verweist auf die Vorteile durch die 0,5-Prozent-Versteuerung bei Firmenwagen. Beim Autokauf sieht Dünkel derzeit keinen Grund abzuwarten: „Die Förderkriterien stehen ja fest.“ Allerdings komme es bei der Beratung auf eine genau Bedarfsanalyse an. Einig sind sich Vöhringer und Dünkel zudem bei ihrer Meinung über die Zulassungsstelle des Landkreises und loben deren Flexibilität – gerade im Jahresendspurt, als die Zeit wegen der Prämien drängte. „Ich weiß, dass es in anderen Kreisen nicht so gut funktioniert hat“, sagt Dünkel.

Elektroautos „keine flächendeckend gute Lösung“

Andreas Köhler, Geschäftsführer beim Autohaus Munding mit Standorten in Biberach, Laupheim und Riedlingen, kann nicht nachvollziehen, dass man einerseits in Richtung Elektromobilität will, aber andererseits die Förderung reduziert beziehungsweise einstellt. Gerade die Entscheidung, keine Plug-in-Hybride mehr zu bezuschussen, bedauert er und erwartet vor allem bei den Privatkunden eine sinkende Nachfrage.

Als sich vergangenes Jahr die Veränderungen bei den Prämien konkretisierten, habe das BMW-Autohaus auf vorhandene Fahrzeuge zurückgreifen können. Und auch die Lieferzeiten stellten sich bei BMW wegen eines großen Vorlaufs als „nicht so problematisch“ dar. Bei der Beratung von Kunden sei das jeweilige Nutzerprofil entscheidend, sagt Köhler. Elektroautos hält er noch nicht für eine „flächendeckend gute Lösung“, wenn man sich nicht nur in der Stadt bewegt. Dennoch findet er es „erfreulich“, dass seinen Kunden mit den vollelektrisierten Mini und X1 der Einstieg in die E-Mobilität erleichtert werde.

Die Technologie hat sich durchgesetzt. Daniel Rapp

Daniel Rapp vom Autohaus Rapp in Schemmerhofen ist trotz der derzeit eingetrübten Stimmung in der Branche weit davon entfernt, den Glauben an die Elektromobilität zu verlieren. „Die Technologie hat sich durchgesetzt“, ist er überzeugt. Diese Überzeugung beruht auf mittlerweile zwölf Jahren, die das Autohaus Stützpunkthändler für E-Mobilität ist und ganz aktuell auf der TÜV-Zertifizierung als E-Werkstatt – als erstes Autohaus in Baden-Württemberg. Durch die Folgen von Ukraine-Krieg, Lieferkettenproblematik und Corona-Politik seien „die Kunden vorsichtiger und treffen ihre Kaufentscheidung nicht mehr so euphorisch“, hat Rapp festgestellt.

Doch das betreffe alle Antriebsarten. „Dennoch will ich nicht schwarzmalen, die Nachfrage ist da“, betont Rapp, der zudem auf ein „sehr gutes Verkaufsjahr“ zurückblickt. Das beinhaltete einen intensiven Jahresendspurt für den Renault- und Dacia-Händler. „Wir haben ab der Woche vor Weihnachten in drei Wochen 60 bis 80 Autos ausgeliefert. Das haben wir sonst in zwei Monaten“, berichtet Rapp. So sei es aber noch gelungen, dass alle Käufer von Elektroautos und Plug-in-Hybriden rechtzeitig vor dem Jahresende ihren Neuwagen zulassen konnten. Trotz der Veränderungen bei den Förderungen bleiben E-Autos seiner Meinung nach attraktiv. „Die Förderung ist zwar jetzt gesunken, aber immer noch höher als noch vor ein paar Jahren“, gibt er zu bedenken. Und auch den Plug-in-Hybrid schreibt er nicht ab und bezeichnet ihn bei einem passenden Nutzerprofil als „super Lösung“.

So sehen die Förderregeln aus

Seit Jahresbeginn zahlt der Bund für neue Elektroautos nur noch einen Förderbetrag in Höhe von 4500 statt 6000 (bis 40.000 Euro Nettolistenpreis). Bei Fahrzeugen bis 65.000 Euro Nettolistenpreis sinkt der Bundesanteil von 5000 auf 3000 Euro. Hinzu kommt der Bonus der Autohersteller, der weiterhin bei 50 Prozent der Fördersumme liegt. Damit beträgt der Zuschuss beim Kauf eines Neuwagens insgesamt 6750 beziehungsweise 4500 Euro. Ab September sind nur noch Privatpersonen antragsberechtigt.

Nur wer sein E-Auto mindestens zwölf Monate hält, hat Anspruch auf die volle Förderung. Vorher waren es sechs. Anfang 2024 sinkt der Bundesanteil auf 3000 Euro. Zusammen mit dem Herstelleranteil beträgt die Gesamtsumme dann noch 4500 Euro. In den Genuss einer Förderung kommen dann allerdings nur noch E-Autos mit einem Netto-Listenpreis bis zu 45.000 Euro. Und ab 2025 soll es dann gar keine staatliche Förderung mehr geben.

Wer ein E-Auto least, muss den Wagen für den vollen Förderbetrag mindestens 24 Monate fahren. Für Plug-in-Hybride lief die Förderung mit dem Jahreswechsel aus. Steuerliche Vorteile wie die 0,5-Prozent-Regelung für Dienstwagen bleiben aber erhalten.