Snow, Sun & Fun der Skiabteilung Biberach: Sonne satt!

Nach zweijähriger Pause fand die „Snow, Sun & Fun“-Maßnahme der TG Biberach endlich wieder im März statt.

Und so fieberten die 25 Teilnehmenden der von den Skiclubs der TG Biberach, Skiclub Eberhardzell und Skiclub Aßmannshardt organisierten Ausfahrt vom 2. bis 5. März mit voller Vorfreude auf vier Tage im Schnee entgegen. Mit drei Kleinbussen ging es am Mittwochmorgen um 6.15 Uhr am Gigelberg endlich los ins Skigebiet Lenzerheide in der Schweiz. Die Voraussetzungen hätten besser nicht sein können und bestätigten sich zur Freude aller. So konnten wir die Pisten bei vier Tagen unter blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und konstanten Temperaturen bei besten Verhältnissen unsicher machen.

Nach dem ersten erfolgreichen Skitag auf der Hütte am Parkplatz des Skigebiets Brambrüesch angekommen, wurde das Gepäck inklusive Verpflegung als Gemeinschaftsleistung zur Selbstversorgerhütte durch den Schnee getragen. Auf der Hütte verbrachten wir drei gemütliche Abende. Das Highlight markierte hier definitiv der Freitagabend mit dem Motto „Beachparty“. Jeden Abend waren hier neue Möglichkeiten geboten – So ging es am darauffolgenden Abend vor dem Abendessen noch in eine Therme, in der sich die Teilnehmenden von den letzten drei erfolgreichen Skitagen erholen und Kraft für den letzten Tag tanken konnten. Der krönende Abschluss war es, am letzten Tag den Super G des Damen-Weltcups live von der Piste aus mitverfolgen zu dürfen – eine atemberaubende Erfahrung die Fahrerinnen mit teils über 130 km/h die Piste hinunter stürzen zu sehen.

Mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen ging es am Samstag wieder zurück nach Biberach. Erschöpft und glücklich waren alle Teilnehmenden schon voller Vorfreude auf die nächste „Snow, Sun & Fun“ in der Lenzerheide im nächsten Jahr.