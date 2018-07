Skurril: Stühle müssen draußen bleiben

Zu einem Schild hat die Bahn sich durchgerungen, immerhin. Darauf steht, dass ältere und gehbehinderte Personen vom Bahnpersonal einen Stuhl bekommen, wenn sie danach fragen. Der Stadtseniorenrat hatte sich das ein bisschen anders vorgestellt. Er wollte eigentlich, dass man sich einfach hinsetzen kann im Reisezentrum – ohne irgendwen nach einem Stuhl fragen zu müssen.

„Mir haben schon mehrere Senioren erzählt, dass sie sich da teilweise die Beine in den Bauch stehen. Für manche ist das eine ziemlich große Belastung“, sagt Marlene Goeth vom Stadtseniorenrat. Deswegen schrieb sie Mitte August 2009 an die Bahn und fragte, ob man einen Stuhl direkt im Reisezentrum aufstellen könne. Gut zwei Wochen später antwortete der Ulmer Verkaufsleiter, dies sei leider nicht möglich – aus Sicherheitsgründen zum Beispiel. Gelegentlich sei nur ein Mitarbeiter im Reisezentrum. Wenn dann ein Stuhl da sei, würden Personen im Reisezentrum warten. Bei der Kassenübergabe sei das ein Sicherheitsrisiko. Außerdem wolle die Bahn keinen Stuhl aufstellen, um Problemen vorzubeugen: „Wir haben in der Vergangenheit an mehreren Standorten Sitzmöglichkeiten vorgehalten, doch nutzen die Reisenden dies als Warteraum und waren zu Schließungszeiten sowie zur Geldübergabeschließung verärgert, da sie den Raum verlassen mussten“, steht im Brief. Stattdessen wurde besagtes Schild im Vorraum des Bahnhofs angebracht.

Auch auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung blieb die Bahn dabei: Man habe die Sitze in allen Reisezentren entfernt, eben weil man in der Vergangenheit oft schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Die Sitze gefährdeten die Sicherheit, weil das Reisezentrum als Warteraum angesehen würde. Und ohnehin würden die Sitzmöglichkeiten von allen Leuten genutzt, so dass die Senioren sich auch mit Sitzen nicht setzen könnten. Im Gemeinderat sorgten diese Antworten der Bahn für Kopfschütteln und Gelächter. Oberbürgermeister Thomas Fettback bot an, er würde den Stuhl sogar spenden. Doch die Bahn will auf diese Spende verzichten – schließlich gefährde ein Stuhl Ruhe und Ordnung am Bahnhof.