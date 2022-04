Skitourentreffen DAV Biberach mit dem CAI Asti

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das 34. Skitourentreffen des DAV Biberach und des italienischen Alpenverein CAI aus Asti fand in Etroubles im Aostatal mit insgesamt 17 Skitourengehern statt. Den beiden Organisatoren Holger Kniep und seinem italienischen Pendant Andrea Bersano war daran gelegen nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie wieder ein gemeinsames Treffen zu organisieren.

Nach der Ankunft ging es gleich auf eine kleine Tour. Das Gefühl, endlich wieder zusammen Skitouren gehen zu können, war überwältigend. Die anschließende traditionelle Merenda, bei der jeder Teilnehmer Köstlichkeiten von zuhause mitbringt, gab eine gute Gelegenheit für einen intensiven Austausch unter Freunden über die Erlebnisse seit dem letzten Treffen und die aktuelle Situation.

Am nächsten Morgen startete die Gruppe nach kurzer Autofahrt vom Ausgangspunkt auf 1650 m. Die Bergwelt im hinteren Aostatal ist schon sehr imposant mit ihren alten Hütten mit Dächern aus Steinplatten in den steilen Hängen. Nach zwei Steilstufen und dem Aufstieg über meist freie Hänge war das Ziel der Col Serena auf 2573 m erreicht. Der Schnee auf der Abfahrt war trotz Saharasand wider Erwarten gut zu fahren.

Das Ziel für den darauffolgenden Tag war der Monte Fourchon auf 2902 m auf der Grenze zwischen Italien und der Schweiz. Start war am Ausgangspunkt der Winterstraßensperre der Großen Sankt Bernhard Staatsstraße bei knapp 1700 m. Bestes Wetter ließ die Gruppe in die unwirkliche Bergwelt dieses Teils des Aostatals eintauchen. Nach gut viereinhalb Stunden war das gemeinsame Ziel erreicht, auf das die letzten Meter vom Skidepot über einen unwegsamen Gipfelhang aufgestiegen wurde. 360 Grad Aus- und Fernsicht pur. Nach einer kleinen Rast unterhalb des Gipfels trat die Gruppe die Abfahrt über einige schöne und lange Firnschneehänge an.

Am letzten Tag teilte sich die Gruppe. Einige gingen spazieren und ein Teil der Gruppe machte sich auf Skitourenskiern erneut Richtung Col Serena auf. Aufgrund der anstehenden Rückreise nur eine kleine Skitour von knapp drei Stunden. Nach 500 Höhenmeter wurde ein namenloser Bergrücken zum Gipfel erklärt und die Gruppe fuhr auf unerwartet schönen Firnschneehängen im oberen Teil ins Tal hinab.

Nach einem kurzen Mittagessen fiel der anschließende Abschied den Teilnehmern schwer. Die gemeinsamen Erlebnisse der viertägigen Ausfahrt haben die länderübergreifende Freundschaft weiter gefestigt.