Skitouren in den Pragser und Sextner Dolomiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Skibergsteiger 55plus der DAV Sektion Biberach unternahmen vom Sonntag, 06. März, bis zum Freitag, 11. März, mit 12 Teilnehmern unter der Leitung von Heinz Reinhardt fünf herrliche Skitouren in den Dolomiten bei Toblach. Die Temperaturen waren morgens immer recht frisch, dafür lachte die Sonne jeden Tag vom strahlend blauen Himmel. Aufgrund der Schneelage konnten leider keine südseitigen Skitouren unternommen werden

Am Sonntagnachmittag stand nach der Ankunft in Toblach noch der Kleine Jaufen, 2372 m auf dem Programm. Ausgangspunkt war der Parkplatz Brückele in den Pragser Dolomiten. In das Tal von Riciogogn führte am Montag die nächste Skitour. Zuerst musste der zugefrorene Pragser Wildsee überquert werden, bevor man in das Grünwaldtal und in das Seitenbachtal aufsteigen konnte. Zuletzt führte die Spur in den eindrucksvollen Talkessel des Riciogogn.

Am Dienstag ging es dann nach Sexten ins Fischleintal und von der Talschlusshütte aus durch das sehr schöne Bacherntal zur Zsigmondy-Comici-Hütte auf 2224 m. Weiter wurde über schöne Südhänge hinauf Richtung Büllelejoch aufgestiegen und auf 2600 m Höhe der Gipfel ausgerufen. Bei sehr schöner Fernsicht auf die südlichen Dolomitenberge wurde noch die Sonne genossen. Die anschließend zum Teil richtig steile Abfahrt ins Altensteintal war sehr fordernd, aber auch wirklich schön.

Dafür stand am nächsten Tag mit dem Schirmboden eher eine gemütliche Skitour auf dem Programm. Vom Parkplatz Drei-Zinnen-Blick im Höhlensteintal ging es gemütlich bis zum Ende des Rienztales und wieder zurück zum Parkplatz. Die Krönung der Skitourentage stand am Donnerstag mit der Skitour Richtung Hochebenkofel an. Vom Parkplatz im Innerfeldtal führte die Spur zunächst flach an der Dreischusterhütte vorbei, bevor es etwas steiler in das landschaftlich sehr schöne Hangenalpental ging. Aus dem Tal heraus hatte man durch das Große Wildgrabenjoch, 2289 m einen herrlichen Blick auf die Drei Zinnen. Aufgrund der langen Aufstiegszeit wurde dann die Tour in der Höhe von circa 2500 m schweren Herzens abgebrochen. Die Abfahrt erfolgte entlang dem Aufstieg bei wechselnden Schneeverhältnissen wieder zurück ins Tal.

Am Abend wurden dann die Touren mit den zurückgelegten Höhenmeter begossen und am Freitag, nicht ohne wehmütigen Blick zurück, die Heimreise angetreten.