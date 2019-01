Skitour zur Sulzspitze

Eine Skitour des Deutschen Alpenvereins (DAV) führt am Samstag, 2., oder Sonntag, 3. Februar, auf die Sulzspitze im Tannheimer Tal. Die Tour beginnt beim Haldensee und führt auf einer Forststraße durch einen Waldgürtel an der Edenbachalpe vorbei in den Talschuss, über eine Steilstufe und weiter zur Strindenscharte (878 Meter). Über steile Osthänge führt die Tourzum Gipfel der Sulzspitze auf 2084 Metern. Die Abfahrt erfolgt entlang der Aufstiegsspur. Die Tour unter Führung von Friedemann Scheu hat die Schwierigkeitsstufe II und weist rund 1000 Höhenmeter auf. Die Aufstiegszeit beträgt rund drei Stunden. Der DAV weist darauf hin, dass je nach Schnee- und Lawinenlage das Tourenziel geändert werden kann. Abfahrt ist um 6.30 Uhr am Parkplatz Pestalozzi-Gymnasium. Die An- und Rückreise erfolgt mit Privatwagen von Teilnehmern. Wer fahren kann, sollte dies bei der Anmeldung angeben.

Anmeldung ist möglich am Freitag, 1. Februar, von 17 bis 18 Uhr unter Telefon 07356/3605.