Skitour auf den Gipfel der Rosswies

Eine Skitour der DAV-Sektion Biberach führt am kommenden Samstag, 10. Februar, oder am Sonntag, 11. Februar, auf den Gipfel der Rosswies (2334 Meter Höhe). Vom Berghaus Malbun (1365 Meter Höhe) führt die Tour ansteigend über einen freien Hang bis zu einem Waldgürtel. Dieser wird durchquert und man erreicht die freien Hänge des Hanenspils (1889 Meter Höhe). Anschließend geht es leicht steigend weiter auf die Alpböden von Malbun und in die folgende Scharte (2016 Meter Höhe) südlich des Margelchopfs.

Von der Scharte aus fährt man etwa 80 Höhenmeter abwärts in den dortigen Taleinschnitt. Nun folgt der Anstieg über die gestuften Osthänge der Rosswies zum Gipfel. Zur Abfahrt besteht vom Gipfel aus, entsprechend der Verhältnisse, die eine oder andere Variante. Hierfür ist ein wiederholtes Aufbringen der Steigfelle nötig. Die Tour unter Führung von Friedemann Scheu hat die Schwierigkeitsstufe II und weist etwa 1200 Höhenmeter auf. Die Aufstiegszeit beträgt rund vier Stunden. Je nach Schnee- und Lawinenlage kann das Tourenziel geändert werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Abfahrt ist am kommenden Samstag oder Sonntag um 5.30 Uhr am Parkplatz Pestalozzi-Gymnasium in Biberach. An- und Rückreise erfolgen mit Privatwagen einzelner Teilnehmer. Wer fahren kann, sollte dies bei der Anmeldung angeben.

Anmeldungen sind am Freitag, 9.Februar, zwischen 17 und 18 Uhr unter Telefon 07356/3605 möglich. Hierbei erfahren Teilnehmer dann auch, an welchem Tag die Skitour stattfindet.