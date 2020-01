Skifahren im Tannheimer Tal

Der Allgäu Shuttle fährt am Donnerstag, 30. Januar, ans Neunerköpfle. Das Skigebiet erschließt zwölf Kilometer abwechslungsreiche Pisten von 1100 bis 1850 Meter Höhe. Es wird dann am Nachmittag mit dem eigenen Bus nach Zöblen gewechselt. Dort gehen die 15 Kilometer Pisten von 1100 bis 1600 Meter und mit dem berühmten „Achter“ gibt es die Verbindung nach Schattwald. Damit werden drei Skigebiete an einem Tag befahren, eine interessante und beliebte Variante beim Allgäu Shuttle. Der Allgäu Shuttle hat nachgehakt: Laut Betreiber seien alle Lifte in Betrieb und die Pisten in sehr gutem Zustand. Die Abfahrt in Biberach erfolgt um 7 Uhr auf dem Gigelberg. Der Preis für Busfahrt und Liftkarte ist 52 Euro.

Anmeldungen für den Allgäu Shuttle sind möglich bei Fromm Reisen, Sport Heinzel und im Internet unter www.allgäu-shuttle.de