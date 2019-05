Skateboardfahrer fährt über Kunstwerke

Das Video „Minimal Vandalism“ zeigt, wie ein Skateboardfahrer in einer Ausstellungshalle über Skulpturen des Minimalismus der 1960er Jahre fährt. Es ist von 1. bis 30. Juni im Komödienhaus am Viehmarktplatz in Biberach zu sehen. Das Video ist ein Werk des in Wien lebenden Künstlers Kay Walkowiak. Wie es in der Ankündigung des Kunstvereins heißt, vollführt der Skateboardfahrer im Film eine rasante und zentimetergenaue Akrobatik - auf und entlang der Kunstwerke. Passend zu den Werken der Minimal Art zieht der Fahrer präzise Linien und beschreibt geometrische Flächen. In einem weiteren Video werde eine Art Kunstweihehandlung vollzogen, teilt der Kunstverein mit.