Skate-Contest auf Sonntag verschoben

Der große Skate-Contest auf dem Skateplatz am Erlenweg in Biberach wird aufgrund der unsicheren Wetterlage von Samstag, 3. September, auf Sonntag, 4. September, verschoben, dies teilt der Verein SV Skaterhof Biberach mit. Los geht’s dann am Sonntag mit den Wettbewerben um 13 Uhr, das Warm-up der Fahrerinnen und Fahrer startet bereits um 11 Uhr. Für die Gewinner gibt es am Ende ein Preisgeld. Der Verein freut sich auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer, auch für Essen, Trinken und Musik ist gesorgt.