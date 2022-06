Neue Pizzeria „Il Piccolo Borgo“ im Haberhäusle eröffnet

Biberach hat eine neue Pizzeria: Zwei Jahre lang sind die Räumlichkeiten im Gebäude „Zum oberen Haberhäusle“ an der Ulmer Straße leer gestanden, nun hat der Sizilianer Emanuele Cimelli sich einen Traum erfüllt und seine erste Pizzeria eröffnet. „Il Piccolo Borgo“ heißt das gemütliche Restaurant, was frei übersetzt so viel wie „Das kleine Herrenhaus“ heißt. „Es war schon immer mein Traum, eine eigene Pizzeria zu eröffnen“, sagt der 30-Jährige Koch. Seine Kochkünste hat er in Biberach auch schon unter Beweis gestellt: in den vergangenen Jahren war er in der Küche der bekannten Pizzeria „La Stazione“ am Bahnhof tätig.

Koch aus Leidenschaft: In seiner Pizzeria macht Emanuele Cimelli alles selbst, besondere Hingabe widmet er dem Pizzateig. (Foto: Tanja Bosch)

Diese Anstellung war es auch, die ihn vor fünf Jahren nach Biberach geführt hat. „Ich bin leidenschaftlicher Koch und habe dort unheimlich gerne gearbeitet“, sagt Emanuele Cimelli. „Der einzige Grund, warum ich gegangen bin, war die Chance auf mein eigenes Restaurant.“ Mehr als ein Jahr hat er in Biberach nach den perfekten Räumlichkeiten gesucht, bis er auf das Gebäude an der Ulmer Straße stieß. „Ich habe mich sofort in dieses Haus verliebt.“ Deshalb auch der Name „Il Piccolo Borgo“, er passe gut zur Pizzeria in dem schönen Gebäude.

Original-italienische Küche aus Süditalien

Nach dem Einbau einer komplett neuen Küche und ein paar kleineren Umbauarbeiten im Restaurant, konnte Emanuele Cimelli Ende Mai endlich seine Pizzeria eröffnen. „Unser erster Tag war richtig toll, es war sehr viel los und es hat richtig Spaß gemacht.“ Auch wenn es natürlich viel stressiger sei, sein eigener Chef zu sein, wisse man am Ende des Tages, für was man es tue. Schon als er klein war, hatte er immer den Traum von einem eigenen Restaurant. So bringt er nun die original-italienische Küche aus Süditalien ins oberschwäbische Biberach.

Koch aus Leidenschaft

Mit zwölf Jahren hat er bereits in seiner Heimatstadt Catania, einer Hafenstadt an der Ostküste Siziliens, in verschiedenen Küchen zugeschaut und mitgearbeitet. „Ich habe bei viele unterschiedlichen Köchen gelernt und schließlich auch meine Ausbildung absolviert.“

So kochte bereits in Restaurants in Rom, Mailand, Malta, Turin und Bergamo. Was ihm in seiner Küche in Biberach besonders wichtig ist: Alle Zutaten und Produkte sind allesamt italienisch, „vom Öl über Zwiebel und Oliven bis hin zur Tomatensoße“. Auch den Pizzateig macht er selbst und auf altmodische Art und Weise, so wie er es in Sizilien gelernt hat. „Auf 22 Kilogramm Mehl kommt nur ein Gramm Hefe“, sagt Emanuele Cimelli. Alle Pizzen gibt’s bei ihm auf Wunsch auch mit Vollkornteig und glutenfrei. Zusätzlich bietet er auch am Abend zwischen 17 und 21 Uhr einen Lieferservice an.

Sizilianische Süßspeisen könnten folgen

Neben Pizza und Pasta gibt es auch selbstgemachten Nachtisch. Ein Dessert gibt es mit Eis, auch das Eis macht er in seiner Küche selbst. Wenn das Restaurant gut läuft, würde er seine Speisekarte gerne in Zukunft um Kuchen, Torten und sizilianische süße Spezialitäten ausweiten. „Mein Traum geht also noch weiter“, sagt der 30-Jährige. Doch bis es so weit ist, bekocht er seine Gäste erst einmal typisch italienisch mit Pasta, Pizza, Salat und Fleisch- und Fischgerichten.