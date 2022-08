Singing Saxophones bringen Oldies, Evergreens und Schlager nach Bad Buchau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Singing Saxophones spielen am Sonntag, 11. September, im großen Saal des Kurzentrums in Bad Buchau. Beginn ist um 10.30 Uhr, Ende gegen 11.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Musikerinnen und Musiker der Singing Saxophones sind Teil des Blasmusik-Kreisverband-Seniorenorchesters Biberach. Sie treten auch als sechsköpfiges Ensemble auf und begeistern ihr Publikum mit Evergreens, Oldies und Schlagern der 50er und 60er Jahre im Stil von „Captain Cook“und „Billy Vaughn“, heißt es in einer Ankündigung.

In der Kurstadt Bad Buchau am Federsee ist die Saxophongruppe im Mai und August zu zwei Sommerabendkonzerten auf dem Marktplatz gewesen. Kurgäste und Fans aus dem ganzen Kreisgebiet waren gekommen, um den beliebten Evergreens im Saxophonsound zu lauschen; manche hielt es nicht auf den Plätzen; so wurde auf dem Asphaltboden des Marktplatzes sogar das Tanzbein geschwungen und Tango, Slow-Fox, Walzer und Rock’n’Roll getanzt, heißt es in einem Bericht. Für viele im Publikum war es ein musikalischer Ausflug in ihre vergangene Jugendzeit, die geprägt war von unvergessenen Stars wie Conny Francis, Lale Andersen, Freddy Quinn, Lolita, Peter Alexander, Udo Jürgens, Roy Black, Nana Mouskouri, Elvis Presley oder Glenn Miller und Billy Vaughn.

Am Sonntag, 11. September, sind die Singing Saxophones aus Biberach erneut in Bad Buchau. Im großen Saal des Kurzentrums musizieren sie im Rahmen eines Kurkonzerts und laden zum Mitsingen und Tanzen ein. Unter dem Motto „Sing Evergreens mit den Singing Saxophones“ stehen auch unvergessene alte Schlager auf dem Programm, wie zum Beispiel „Du bist nicht allein“, „Du bist mein erster Gedanke“, „Weine nicht kleine Eva“, „Weiße Rosen aus Athen“, „Griechischer Wein, bekannte Oldies von Conny Francis wie „Die Liebe ist ein seltsames Spiel und „Schöner fremder Mann, „Tanze mit mir in den Morgen“ „Seemann Deine Heimat“ sowie auch der Rockn’Roll Klassiker „Rock around the clock“ von Bill Haley.