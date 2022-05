„SingBach“ von und mit Friedhilde Trüün

Große Augen erwartungsvoll zappelnder Kinder aus sechs Biberacher Grundschulen, aufgeregte Eltern und Großeltern sowie viele weitere Besucher in der übervollen Martinskirche wurden durch ein kurzes Foto-Shooting zum Auftakt und die daran anschließende Bitte der Tübinger Professorin und musikalischen Leiterin Friedhilde Trüün, die Handys doch nun wegzulegen, auf das besondere Ereignis eingestimmt und fokussiert. Ausgewählte, meist recht bekannte Stücke von Johann Sebastian Bach, für das Projekt „SingBach“ eigens bearbeitet von Frank Schlichter, gesungen von frischen, jungen Kinderstimmen, begleitet von einer professionellen Band und lokal gefördert durch die Bruno-Frey-Stiftung wurden nach nur wenigen Gesamtproben überzeugend dargeboten. Die monatelange Vorbereitungszeit mit und durch die beteiligten Lehrkräfte, die all dies trotz erschwerter Bedingungen in Pandemiezeiten selbstlos durchgezogen haben, war auch dank des Biberacher Organisators Felix Heiermeier von der Braith-Grundschule von großem Erfolg gekrönt. Das überzeugende Resultat, leuchtende Kinderaugen und stehende Ovationen eines begeisterten Publikums lassen darauf hoffen, dass das kulturelle Leben und die Freude an der Musik in den dunklen Monaten nicht gänzlich verschüttet gegangen sind.

Das von Friedhilde Trüün seit Jahren praktizierte Konzept „SingBach“ für Grundschulkinder erwies sich einmal mehr als tragfähig, auch in Krisenzeiten. Die einige Jahre als Akademiedozentin in Ochsenhausen tätige Kinderchor-Koryphäe leitete und motivierte den riesigen Chor mit einer lebendigen, aussagefähigen Gestik, ließ die Kinder gestisch und mimisch, mitunter auch szenisch das musikalische Geschehen unterstreichen, weckte durch Kampfrufe wie „Tschaka“, rhythmisches Klatschen, Anfeuerungsrufe und Kommentare immer wieder die Lebensgeister der jungen Künstler. Der altersspezifischen Eigenart der Kinder, bei langsamen Stücken immer wieder schneller zu werden, musste sie mitunter aber auch mit energischen Dirigierbewegungen gegensteuern. Immerhin gelang es ihr, den vor Tatendrang sprühenden Kids am Ende einiger Stücke sogar ein ritardando abzuringen.

Das tragische Ende des berühmten Komponisten und Tanzmeisters von Ludwig dem XIV., Jean-Baptiste Lully, der mit einem langen Stab auf dem Boden den Takt angab und angeblich an den Folgen der Entzündung eines Zehs, der dem resoluten Stoß mit dem Stab nicht standhielt, sogar verstarb, wurde in einer szenischen Einlage verdeutlicht. Bach soll daraus den Schluss gezogen haben, lieber einen kleinen Taktstock zu verwenden. Getoppt wurde diese szenische Darbietung nur noch durch die gereimten Moderationen der rhetorisch sehr begabten, jungen Schülerinnen Josefine und Mathilda Steinle.

Eine der überzeugendsten Darbietungen des Konzertes war Bachs Air aus der Orchestersuite Nr. 3 in D-Dur. Das leicht modifizierte Original wurde von der Band gespielt, kontrapunktiert durch eine wunderschöne Melodie von Frank Schlichter mit dem Text „Nun zur Ruh“. Den in der 30. Variation der Goldberg-Variationen verwendeten Kanon eines Anonymus mit dem Titel „Kraut und Rüben“ durfte, aufgeteilt in Frauen- und Männerstimmen auch das Publikum mitsingen. Zusätzlich erklingende, teilweise auch improvisierte Instrumentalstimmen animierten – anders als den Grafen Goldberg durch die Originalkomposition – keineswegs zum Einschlafen. Mit dem „Dona nobis pacem“ aus der H-Moll-Messe, ebenfalls als Kanon mit Publikumsunterstützung ausgeführt, klang zum Abschluss eine hoffnungsvolle Friedensbotschaft durch den Kirchenraum. Nach der Zugabe des Gute-Nacht-Liedes überreichte Barbara Dollinger im Auftrag der Bruno-Frey-Stiftung noch Blumengrüße an Verantwortliche und Begleit-Band (Frank Schlichter, Veit Hübner, Alexander Bühl, Torsten Krill).