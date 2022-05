„SingBach“ mit viel Tschaka

Mehr als 200 Grundschülerinnen und Grundschüler aus Biberach werden unter der Leitung von Friedhilde Trüün am 13. Mai um 17 Uhr und am 14. Mai jeweils um 11 Uhr in der Martinskirche in Biberach zwei Konzerte der besonderen Art vortragen. Die Konzerte mit viel Tschaka sind das Eregnis eines wunderbaren Singprojekts. Denn die Vorstellung, dass Kinder mit Lust und Esprit „Hits“ von Johann Sebastian Bach vortragen, ist bei der heutigen Popkultur schon etwas Besonderes. „Aber es geht!“, heißt es in einer Medienmitteilung. Friedhilde Trüün knüpfe damit an den Erfolg im Jahre 2014 in Biberach mit ihrem Projekt unter dem Motto „SingBach“ und 2017 „SingRomantik“ an. Beide Aufführungen waren in Biberach ein großer Erfolg.

Felix Heiermeier, Konrektor der Braith-Grundschule, betreut und organisiert das Projekt auf Biberacher Seite. Die Bruno-Frey-Stiftung war sehr gerne wieder bereit die Finanzierung zu übernehmen, denn das Erlebnis „SingBach“ 2014 und 2017„SingRomantik“ war für alle Beteiligten überwältigend. Für Heiermeier war es klar, dass man den Grundschülerinnen und -schülern die Faszination der musikalischen Arbeit mit Friedhilde Trüün nicht vorenthalten darf. Auch die Musiklehrerinnen und-lehrer der anderen Biberacher Grundschulen, die teilweise auch schon bei „SingBach“ mit dabei sein konnten, waren gleich Feuer und Flamme. Andere kamen dazu.

Beteiligt sind neben der Braith-Grundschule auch die Grundschule aus Rissegg, die Grundschule des Bischof-Sproll-Bildungszentrums, die Grundschule Warthausen, die Birkendorf-Grundschule und die Gaisental-Grundschule.