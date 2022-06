Sinfonieorchester des Musikvereins Biberach gibt Konzert auf Guernsey

Das Sinfonieorchester des Musikvereins Biberach hat freundschaftlichen Beziehungen zur Kanalinsel Guernsey gepflegt. Eine Woche lang waren die Musikerinnen und Musiker dort auf Konzertreise unterwegs.

Insgesamt 47 Personen machten sich auf die weite, aber lohnenswerte Reise auf die freundschaftlich mit Biberach verbundene Insel. Der Frauenchor „Bel Canto“ mit seiner Chorleiterin Christine Anthony hatte das Konzert in der Kirche St. Stephens organisiert und es waren erfreulich viele Zuhörer erschienen.

Das Orchester begann mit der Konzert-Ouvertüre „Sarnia“, geleitet vom Konzertmeister und stellvertretenden Dirigenten Günther Luderer. Der Komponist Chris Claxton war anwesend und äußerte sich sehr zufrieden. Es folgte, geleitet von Musikdirektor Andreas Winter, die „Aria“ für Saxofon und Orchester von Eugène Bozza, Solist war Michael Nover.

Die „English Folk Song Suite“ von Ralph Vaughan Williams mit ihren drei Sätzen wurde schwungvoll musiziert. Der Chor sang nun, hervorragend einstudiert von Christine Anthony und am Klavier begleitet von Anthony Tennant, acht abwechslungsreiche Chorsätze, souverän und sehr klangschön interpretiert und mit überraschend großem Stimmvolumen.

Zwei geistliche Werke, ein Liebeslied, ein Satz auf ein Sonnet von Shakespeare oder die Vertonung eines Rilke-Gedichtes, das er in französischer Sprache schrieb, zeigten die große Bandbreite des Repertoires. Das Orchester folgte mit Joseph Haydns Sinfonie Nr. 73 „La Chasse“. Krönender Abschluss des Abends war dann das von Chor und Orchester gemeinsam musizierte „You raise me up“ von Brendan Graham, das vom Publikum so begeistert aufgenommen wurde, dass es nochmal wiederholt werden musste.

Das Orchester war zu einem Empfang beim Bailiff (Oberbürgermeister) der Insel im Royal Court eingeladen, krankheitshalber vertreten durch die Stellvertreterin Jessica Elisabeth Roland. Der Musikvereins-Vorsitzende und Stadtrat Dr. Andreas Holland überreichte dabei ein Geschenk des Biberacher Oberbürgermeisters Norbert Zeidler.

Die Freundschaft zwischen Biberach und Guernsey besteht seit 1997. Anlass dafür war, dass im Zweiten Weltkrieg ein Teil der Inselbevölkerung unter der deutschen Besatzung deportiert und im Lager Lindele in Biberach interniert wurde. 2004 wurde der Guernsey-Freundeskreis im Verein Städte Partner Biberach gegründet. Regelmäßig kommt es zu kulturellen und politischen Begegnungen zwischen beiden Seiten.