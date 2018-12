Sinan Lukas und Leon heißen die Biberacher Weihnachtsbabys

An Weihnachten haben im Geburtszentrum des Sana Klinikums Biberach zwei Babys das Licht der Welt erblickt. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wurde jeweils ein Junge geboren.

Das größere Weihnachtsbaby maß dabei 55 Zentimeter und brachte 3780 Gramm auf die Waage. „Das schönste Geschenk für uns ist, dass die Kinder und ihre Mütter wohlauf sind“, sagt der chefärztliche Leiter der Geburtshilfe Privatdozent Dr. Dominic Varga.

„Nach diesem besonderen Start ins Leben wünschen wir unseren Weihnachtsbabys und ihren Familien weiterhin alles Gute“, ergänzt die Leitende Hebamme Hildegard Mauz. Wie die Sana Klinik mitteilte, kam Sinan Lukas am 25. Dezember um 5.01 Uhr und Leon am 26. Dezember um 10.11 Uhr auf die Welt.

Termine für Kreißsaalbesichtigung

Der nächste Geburtsinformationsabend mit Kreißsaalbesichtigung findet am Donnerstag, 31. Januar, im Biberacher Klinikum statt. Erstmalig werden in 2019 außerdem Geburtsinformationsabende in der Klinik Riedlingen (21. Februar und 19. September) und der Klinik in Laupheim (21. März und 31. Oktober) angeboten.

Individuelle Führungen sowie die Sana-Elternschule geben außerdem regelmäßig Einblick in die Arbeit des Biberacher Geburtszentrums.