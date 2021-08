Simone Bischof tritt für Tierschutzpartei an

Die Partei Mensch - Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) wird bei der Bundestagswahl am 26. September in allen 16 Bundesländern antreten. Als Direktkandidatin im Wahlkreis 292 Biberach tritt Simone Bischof für die seit 1993 bestehende Tierschutzpartei an.

Bischof ist von Beruf Heilpädagogin und engagiert sich seit längerer Zeit für den Tierschutz bei den Eartlings, sie leitet die Sea Eye Gruppe Ulm und macht sich für Menschenrechte stark. Inklusion, Gleichberechtigung und Teilhabe für alle sei ihr sehr wichtig, schreibt Bischof in einer Pressemitteilung. „Wir brauchen gerade hier in diesem Wahlkreis klare Strategien für den Ausstieg aus der sogenannten Nutztierhaltung, die weder aus humanitärer noch aus ökologischer Sicht länger verantwortbar ist.“

Tierschutz soll immer und überall zum Thema gemacht werden. Ein weiteres zentrales Anliegen ist mehr auf Barrierefreiheit, und: „Diskriminierung und Ausgrenzung soll hier keinen Platz haben.“ Die Tierschutzpartei versteht sich keineswegs als Ein-Themen-Partei, sie sieht die gesellschaftliche Aufgaben wie Umsetzung von Tierrechten, Umwelt- und Klimaschutz, Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit, Angleichung der Bildungs- und Karrierechancen sowie ein friedliches globales Miteinander in einem engen Zusammenhang. Ihr Ziel ist laut der Mitteilung ein ganzheitlicher Umbau zu einer friedvollen Post-Wachstums-Gesellschaft. Zweimal in Folge konnte die Tierschutzpartei bei den Europawahlen ein Abgeordnetenmandat erringen.