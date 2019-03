Simon Gallus bietet Kurs an der Juks an

Die Jugendkunstschule bietet an drei Samstagen im März neue Kurse an. Kreative Lichtzeppeline, Impro-Theater und ein konzeptioneller Fotoworkshop sind im Angebot.

Kreative Lichtzeppeline entstehen im Workshop mit Michael Studer am Samstag, 16. März, von 10 bis 16 Uhr. Neun- bis Zwölfjährige gestalten ihren eigenen, fast 50 Zentimeter langen Zeppelin, der aufgehängt oder aufgestellt werden kann. Sie lernen die Möglichkeiten kennen, ihn zu gestalten, zu beschriften und zu ihrem ganz eigenen Zeppelin zu machen. Am Ende wird er mit ungefährlicher LED-Batteriebeleuchtung zu einem stimmungsvollen Lichtobjekt. Die Teilnehmer sollten ein Vesper und ein Getränk mitbringen.

Impro-Theater lernen die Teilnehmer eines Kurses an drei Samstagen vom 23. März bis 6. April kennen. Jeweils von 14 bis 15.30 Uhr entstehen auf der Impro-Bühne in kürzester Zeit einmalige spontane kleine Geschichten und Szenen. Die Dozentin Mabel Engler gibt zehn- bis 14-jährigen Jugendlichen in diesem Schnupperkurs Einblick in verschiedene Improvisationstechniken. Außerdem lehrt sie Wissenswertes über die Körpersprache auf der Theaterbühne und im Leben. Es sind keine Grundkenntnisse erforderlich.

„Plätze der Jugend“ lautet der Titel eines konzeptionellen Foto-Workshops mit Dozent Simon Gallus. Am Samstag, 30. März, begibt er sich von 10 bis 18 Uhr mit jungen Fotografen auf eine Fototour durch die Stadt Biberach. Basierend auf der Fotoserie „Plätze der Jugend“, die Simon Gallus 1999 fotografiert hat, sind die Jugendlichen im Alter von 16 bis 25 Jahren auf der Suche nach ihren eigenen Plätzen, nach Orten und „Unorten“. Gemeinsam wird der Blick geschärft, werden Konzepte erarbeitet, umgesetzt und reflektiert.