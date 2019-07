Simon Dobler siegt beim Landesfinale in Biberach

Der 13-jährige Simon Dobler von der TG Biberach hat sich beim Landesfinale P-Stufen im Trampolinturnen den Sieg in seiner Altersklasse gesichert. Rund 80 Trampolin-Sportler aus zehn Vereinen aus ganz Württemberg waren bei dem Wettkampf am Start, den die TG in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle ausrichtete.

Simon Dobler turnte zunächst in der Qualifikation seine Pflicht- und Kürübung beständig durch. Dank seiner Schwierigkeitswertung zog er mit knapp zwei Punkten Vorsprung als Bester in die Finalrunde ein. Dort steigerte sich der 13-Jährige nochmals und gewann in der Altersklasse (AK) 13-14.

Bei den Jugendturnerinnen (AK 15-16) startete Franziska Taube für die TG. Sie turnte ihre Übungen mit guter Haltung und erreichte im Finale schließlich Platz fünf. Anne Schilling (AK 7-10) trat erstmals bei einem Wettkampf auf Landesebene an und turnte schon sehr sicher. Mit Rang 14 erreichte sie in der zahlenmäßig größten Wettkampfgruppe einen Platz im Mittelfeld.

Die TG Biberach erhielt viel Lob für die Ausrichtung von den Sportlern der teilnehmenden Vereine. Thorsten Scheibler, Trampolin-Sportwart im Schwäbischen Turnerbund, schlug angesichts der modernen Sporthalle vor, perspektivisch auch einen Trampolinwettkampf auf nationaler Ebene in Biberach auszutragen.