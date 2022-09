Silcherchor gibt Platzkonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Leichter Regen, die Temperaturen etwas frischer als erhofft, dennoch konnte der Silcherchor dieses Jahr eine schwierige Saison 2021/22 mit einem schönen Platzkonzert beenden. Nach einem turbulenten Herbst 2021, ohne Adventskonzerte, dann ein guter Start 2022 mit einem sehr erfolgreichen Jahreskonzert und noch ein schönes Konzert auf dem Bussen ging es nun, mit der abschließenden Probe, am 25. Juli, in die Sommerpause. Als kleines Dankeschön an unsere treuen Zuhörer haben wir es uns nicht nehmen lassen, ein Platzkonzert auf dem Buchauer Markplatz zu geben. Tatsächlich war der Zulauf der Zuhörer sehr erfreulich und die Stimmung sehr schön.

Mit diesem freudigen Wissen möchte der Silcherchor nach der Sommerpause, am 19. September um 20 Uhr mit einer offenen Probe, im „Haus der Musik“ in Bad Buchau, in die neue Saison starten. Männer mit Freude am Singen sind herzlichst eingeladen an dieser Chorprobe teilzunehmen. Die Probe wird so gestaltet sein, dass jeder an diesem Abend mitsingen kann, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wie die Probenarbeit, der Zusammenhalt und das gemeinsame Singen im Silcherchor ist. Bitte habt keine Scheu und besucht uns in der Karlstrasse 16 in Bad Buchau, auch wir brauchen dringend Unterstützung und zusätzliche Sänger im Chor. Der Besuch, beziehungsweise die Teilnahme an der Probe ist natürlich ohne jegliche Verpflichtung. Wir würden uns sehr freuen, viele Sangesfreunde bei uns am 19. September um 20 Uhr im „Haus der Musik“ in Bad Buchau begrüßen zu dürfen. Informationen findet ihr auf unserer Internetseite www.silcherchor.de, dort könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten und noch ein paar Fragen vorab Probe klären.