Silber für TG-Duo beim Jugendeuropapokal

Beim Jugendfaustball-Europapokal in Elgg (Schweiz) haben sich die U14-Spielerinnen Hannah Kratz und Hanna Laßleben von der TG Biberach mit der Kadermannschaft des Schwäbische Turnerbunds (STB) die Silbermedaille gesichert. Dabei war laut TG-Mitteilung die Vorrunde mit Platz fünf noch etwas durchwachsen verlaufen.

Am zweiten Wettkampftag kämpfte sich die STB-Auswahl in den Endrundenspielen durch bis ins Finale. Auf dem Weg dahin wurde im Halbfinale der eigentliche Favorit des Turniers, das Team aus Oberösterreich, mit 2:1-Sätzen geschlagen. Im Endspiel gegen das Team aus Sachsen ging es sehr eng zu. Den ersten Satz gewannen das Team Schwaben mit 11:3. Danach gingen die Durchgänge zwei (10:12) und drei (9:11) verloren, was die Silbermedaille bedeutete. Durch die Ergebnisse der anderen schwäbischen Mannschaften (3./U14 männlich, 2. U18 weiblich, 3. U 18 männlich) erreichte die STB-Delegation den ersten Platz in der Gesamtwertung aller teilnehmenden Ländermannschaften.