Sießen/Wain mit Premierensieg

Die vor der Saison neu gegründete SGM Sießen/Wain ist am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B II zu einem 2:1-Premierensieg in Baustetten gekommen. Dank eines deutlichen 8:1-Derbysiegs hat Türkspor Biberach die punktgleiche SGM Tannheim/Aitrach an der Tabellenspitze abgelöst.

SV Baustetten II – SGM Sießen/Wain 1:2 (1:2). Der SVB II wachte erst nach dem 0:2-Rückstand auf und machte dann aber bis zur Pause mächtig Druck. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie, doch kurz vor dem Schlusspfiff hatte der Gastgeber den Ausgleich auf dem Fuß. Tore: 0:1 Tobias Dolpp (22.), 0:2 Timo Kammerer (27.), 1:2 Michael Naß (35.). Res.: 2:1.

SV Rissegg – Türkspor Biberach 1:8 (1:3). Vor zahlreichen Zuschauern erwischte der Gast im Startderby einen Start nach Maß. Der SVR fand erst nach dem 0:3 ins Spiel und war bis zum 1:4 ein ebenbürtiger Gegner. Doch im weiteren Verlauf brachen dann aber alle Dämme und Türkspor konnte problemlos das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben. Tore: 0:1, 0:2 Ilyas Aksit (2./FE, 12.), 0:3 Yunus Emre Demirezen (18.), 1:3 Marvin Jehle (21.), 1:4 Eugen Bangert (49.), 1:5, 1:7 Habibyar Habibbullah (65., 80.), 1:6 Halil Ayan (77.), 1:8 Onur Kazanci (84./FE). Res.: 1:3.

SV Fischbach – SGM Tannheim/Aitrach 1:5 (0:1). Der SVF hielt bis zum 1:3 gut dagegen und den Ausgang offen. Mit einem Doppelpack binnen drei Minuten stoppte Torjäger Florian Villinger jedoch das Aufbäumen des Kontrahenten. Tore: 0:1 Jens Fackler (7.), 0:2 Niklas Villinger (46.), 1:2 Dominik Müller (54.), 1:3, 1:4 Florian Villinger (57., 60.), 1:5 Tobias Kaiser (75.).

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II – SF Schwendi II 0:1 (0:1). Die Anfangsphase bestimmte der Gast, doch nach und nach übernahm die SGM II das Ruder. Die Heimelf konnte aus ihrer Überlegenheit aber kein Kapital schlagen. Die SFS II steigerte sich Mitte der zweiten Hälfte und es ging hin und her. Da die beiden Torhüter Jonas Weiß und Fabian Ammann ihre Klasse unter Beweis stellten, blieb es beim 0:1. Tor: 0:1 Tobias Jöchle (4.).

FV Rot – TSG Achstetten II 8:0 (5:0). Der stark ersatzgeschwächte Gast, der ohne Auswechselspieler antreten musste, wehrte sich zwar tapfer gegen die drohende Niederlage. Doch am Ende schlug ein deutlicher FVR-Sieg zu Buche. Tore: 1:0 Andreas Maier (5.), 2:0 Daniel Frank (15.), 3:0 Nico Schulz (31.), 4:0 Nico Ruf ( 35.), 5:0, 8:0 Nico Miller (45. +1, 90. +1), 6:0 Biniam Afterari (67.),7:0 Miron Sander (71.).

SGM Reinstetten /Hürbel – FC Inter Laupheim 2:0 (1:0). Erst in der Nachspielzeit machte die SGM mit dem 2:0 den Sack zum verdienten Sieg endgültig zu. Tore: 1:0 Kevin Steinhauser (41.), 2:0 Marcel Hutzel (90. +1). Res.: 8:0.