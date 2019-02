Sieglinde-Vollmer-Stiftung zeichnet erstmals junge Forscher aus

Die Preisträger des ersten Sieglinde-Vollmer-Preises stehen fest: Den Preis für Jugendliche erhalten Rudolf Erdmann Mey aus Mittelbiberach und Benno Hölz aus Ochsenhausen. Beide haben sich außerhalb des Unterrichts nachhaltig im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) engagiert. Der „Preis für Initiativen“ geht an das Projekt „Mach mi(n)t“ aus Biberach. Er wird an Vereine oder Arbeitsgemeinschaften vergeben, in denen junge Forscher ihre MINT-Kompetenzen entfalten können und auch nach Schulschluss experimentieren, entdecken und lernen.

Die Sieglinde-Vollmer-Stiftung vergab erstmals die Sieglinde-Vollmer-Preise. „Ziel ist es, das MINT-Engagement in der Region zu stärken“, sagt Sieglinde Vollmer, Namenspatronin der Stiftung und Tochter des Firmengründers Heinrich Vollmer. Mit dem Preis für Jugendliche wird nicht eine geniale Einzelleistung oder ein herausragendes Projekt prämiert. Ausgezeichnet wird der Mensch, nicht die Idee. Mit dem Preis für Initiativen sollen Organisationen unterstützt werden, die es jungen Menschen ermöglichen, ihre Begeisterung für MINT zu entfalten. Insgesamt zwölf Vorschläge für Jugendliche sowie drei für Initiativen wurden eingereicht und von den Juroren in Augenschein genommen worden

Den mit 2500 Euro dotierte Preis für Jugendliche erhalten jeweils Rudolf Erdmann Mey aus Mittelbiberach und Benno Hölz aus Ochsenhausen. Beide begeisterten die Juroren mit gesundem Ehrgeiz, Engagement, Wissensdurst und ihrem offenen Auftreten. Rudolf Erdmann Mey präsentierte sein selbst gebautes Fahrzeug, das in der Lage ist, sich mit Hilfe von Sensoren und Microcontrollern autonom fortzubewegen. Zudem engagiert sich der 14-Jährige seit fünf Jahren im Schüler-Forschungszentrum und nimmt mit Begeisterung an der Naturwissenschaften AG der Dollinger-Realschule teil. 2016 durfte er sich über den Sieg der Lego Roboter-Akademie freuen.

Benno Hölz wurde vier Mal Regionalsieger und einmal Landessieger bei „Jugend forscht“. Der 18-jährige Student engagiert sich bis heute in der MINT-Nachwuchsförderung an seiner ehemaligen Schule, dem Gymnasium Ochsenhausen, und betreut Projekte für das Schüler-Forschungszentrum. Derzeit erforscht er Zusammenhänge zwischen der Farbe des Abendrots und dem Wetter.

Den mit 4000 Euro dotierten Preis für Initiativen hat das Projekt „Mach mi(n)t“ erhalten. Die Kooperation aus Verein Stadtteilhaus Gaisental und Hochschule Biberach bietet mit dem Projekt seit 2018 kostenlose Workshops für Teilnehmer von sechs bis 18 Jahren an. Ziel ist es, die noch junge Kooperation langfristig und nachhaltig aufzubauen, weitere Partner für Workshops zu gewinnen und das Projekt als festen Bestandteil im Biberacher Jahreskalender zu etablieren. Der nächste Sieglinde-Vollmer-Preis wird 2021 ausgelobt.