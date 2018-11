Siegesserie des KSC Biberach hält weiter an

Die Bezirksklasse-Kegler des KSC Biberach sind in der Erfolgsspur geblieben. Beim SKC Gerbertshaus-Kehlen II gewann der KSC mit 4:2 (1984:1950). Für die Biberacher traten zuerst Nino Chioditti und Andreas Hirner an. Trotz konstant guter Leistung musste Nino Chioditti am Ende den Punkt abgeben. Auch Andreas Hirner hatte an diesem Tag nicht die Chance, einen Punkt zu holen. Mit 0:2 und 67 Holz Rückstand mussten Christopher Burde und Stefan Löhle nun an den Start. Beide ließen ihren Gegenspielern nicht den Hauch einer Chance. Das KSC-Duo legte eine Aufholjagd hin. Auch dank der persönlichen Bestleistung von Stefan Löhle konnten die Biberacher letztendlich einen verdienten Sieg einfahren. KSC: Nino Chioditti (479/0), Andreas Hirner (427/0), Christopher Burde (529/1), Stefan Löhle (549/1).