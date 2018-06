Sieger des Suchtpräventionsprojekts stehen fest

Das Suchtpräventionsprojekt „Es geht auch so“ von der Caritas Biberach kann beginnen: Aus mehr als 40 Bewerbungen wurden 15 Schulklassen für das Präventionsangebot ausgelost, für die durch die Förderung des Landkreises keine Kosten anfallen. Das teilt die Caritas in einer Pressemeldung mit.

Wer bei der Verlosung nicht zum Zug kam, kann den Tag auch gegen Kostenübernahme bei der Caritas buchen. Das Projekt läuft bis Sommer 2016. Wie in den vergangenen Jahren zeige die große Teilnahme, dass viele Klassen dieses Angebot gerne in Anspruch nehmen, um sich auf diese Weise mit Suchtthemen auseinanderzusetzen. Im Projekt „Es geht auch so“ verlassen die Schüler für einen Tag das Klassenzimmer, um relevante Themen der Suchtprävention zu erarbeiten und zu erleben. Neben der Vermittlung von theoretischen Grundlagen werden auch praktische Erfahrungen, zum Beispiel durch Übungen mit Rauschbrillen, gemacht. Eine Gesprächsrunde mit einem ehemals Abhängigen rundet das Programm ab. „Jugendliche haben individuelle Fähigkeiten, die es zu entdecken und zu stärken gilt, damit der Umgang mit Krisensituationen möglich ist und der Griff zu Alkohol oder Drogen ausbleibt“, so die Caritas.

Diese Klassen haben gewonnen: Pestalozzi-Gymnasium Biberach 7c, Max-Weishaupt-Realschule Schwendi 7d, Umlachtalschule Ummendorf 7, Gymnasium Ochsenhausen 7c, Dollinger-Realschule 8d, Realschule Ochsenhausen 7, GWRS Mietingen-Schwendi 8a, Jakob-Emele-Realschule Bad Schussenried 7c, Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule Riedlingen 7b, Michel-Buck-Schule Ertingen 7b, Bischof-Sproll-Realschule 8a, Federseeschule Bad Buchau 7a, Dollinger-Realschule 8e, Wieland-Schule Laupheim, Progymnasium Bad Buchau 8a

Ansprechpartner für das Projekt ist die Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtkranke, Suchtgefährdete und Angehörige der Caritas-Region Biberach-Saulgau, Kolpingstraße 43 in Biberach, Telefon 07351/5005170, E- Mail: kohler@caritas-biberach-saulgau.de.