Sieger bei „Mathematik ohne Grenzen“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Klasse 9b des Wieland-Gymnasiums nahm unter der Betreuung von Alexander Diesch in diesem Schuljahr am Teamwettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ teil und belegte dabei den ersten Platz im Regierungsbezirk Tübingen. Bei dem Wettbewerb mussten die Schülerinnen und Schüler der Klasse in 90 Minuten gemeinsam zehn mathematische Rätselaufgaben lösen. Die Klasse freut sich jetzt über das Preisgeld in Höhe von 300 Euro und den Siegerpokal.