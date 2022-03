Siege für Osterspey und Stöferle

In Grasgehren sind die Skirennen der Leki-Race-Challenge-Serie ausgetragen worden. Dort trafen die Starter der TG Biberach auf Konkurrenz aus Baden-Württemberg und dem bayrischen Allgäu. Für die Jüngsten (bis U12) stand ein Vielseitigkeitslauf mit Kurzstummel- und Riesenslalomtoren auf dem Programm, wobei der beste von zwei Läufen gewertet wurde.

Drei TG-Skirennfahrer waren am Start. Elias Osterspey (U14) lag nach Durchgang eins auf Platz zwei. Im zweiten Durchgang sicherte er sich die Tagesbestzeit und so den Sieg. Stefan Stöferle (U10) fuhr auf Platz zwei. Leon Maier (U16) erreichte Rang sieben. Bei strahlendem Sonnenschein und weichen Schneeverhältnissen gestaltete sich der zweite Renntag für die TG genauso erfolgreich. Stefan Stöferle (U10) gelang der Tagessieg, Ludwig Felder wurde Achter. Elias Osterspey (U14) landete als Zweiter auf dem Podest. Felix Stöferle (U8) schrammte als Vierter knapp am Stockerl vorbei. Theo Felder (U12) wurde Fünfter, ebenso wie Finja Friedrich (U16). Leon Maier (U16) belegte Rang acht.

Niklas Kärcher war bei den Finalrennen der bayrischen Skiliga am Sonnenbichl in Bad Wiessee am Start. Bei frühlingshaften Temperaturen und schwierigen Pistenbedingungen gelangen ihm im Riesentorlauf zwei gute Fahrten und damit eine Verbesserung in der deutschen Rangliste. Diese Leistung bestätigte er am Folgetag im Parallelslalom.