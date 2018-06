Siege für Moritz Bader und Justin Bellinger

Moritz Bader hat bei der dritten Etappe des GVS-Erdgas-Schüler-Cups in Eichstetten das beste Ergebnis für den RSC Biberach erzielt. Der U13-Fahrer sicherte sich im Schlussspurt den Sieg. Ebenso auf Rang eins landete Justin Bellinger bei der siebten Etappe des Vier-Länder-Cups in Leutkirch.

Bei der dritten Etappe des GVS-Erdgas-Schüler-Cup in Eichstetten ging Rike Fütterling in der Altersklasse U11 für den RSC Biberach an den Start. Zu Rennbeginn löste sich eine Fahrerin am Berganstieg vom Feld. Fütterling nahm alleine die Verfolgung auf, konnte aber nicht mehr zur Führenden aufschließen und rollte am Ende als Zweite durchs Ziel. Die U13-Fahrerin Jule Fütterling musste acht Runden und 15 Kilometer absolvieren. Gestartet wurde das Rennen gemeinsam mit den U15-Schülerinnen. Fütterling tat sich besonders schwer am Anstieg zu folgen und erreichte schließlich Rang zwölf.

Moritz Bader und Erik Weggenmann waren für den RSC in der männlichen U13 unterwegs. „Bis auf ein paar Attacken war es ein ruhiges Rennen“, sagte Bader. Er bestimmte an der Spitze das Tempo. In der letzten Runde enteilten sieben Fahrer, darunter Bader, dem Feld. Im Schlussspurt reichte es für Bader zum Sieg. Erik Weggenmann musste wegen eines Hungerastes die Spitzengruppe ziehen lassen und belegte am Ende Platz neun. In der U15 beendete Lars Weggenmann nach 15 Runden und knapp 29 Kilometern als 17. das Rennen.

Tags zuvor war der RSC-Nachwuchs bereits bei der siebten Etappe des Vier-Länder-Cups in Leutkirch im Einsatz. In der U11 waren mit Justin Bellinger, Tim Schaffran und Jule Fütterling drei Fahrer vertreten. 2,3 Kilometer mussten im ersten Lauf zurückgelegt werden. Bellinger erkämpfte sich im ersten Lauf die beste Zeit. Dahinter reihte sich Schaffran (3.) ein. Im zweiten Lauf verbesserten sich beide Fahrer um zehn Sekunden und belegten am Ende Rang eins (Bellinger) und Rang drei (Schaffran). Für Jule Fütterling verlief Durchgang eins nicht so gut. Im zweiten Durchlauf verbesserte sie sich klar und wurde Fünfte.

Im Kampf gegen die Uhr traten auf der gleichen Strecke in der U13 Moritz Bader und Erik Weggenmann an. Beide setzten sich fast zeitgleich an die Spitze. Im zweiten Lauf verbesserte das RSC-Duo seine Zeiten nochmals: Bader belegte Rang zwei, dicht gefolgt von Weggenmann (3.). Henry Fütterling und Lars Weggenmann landeten in der U15 auf Platz elf und zwölf. Jugendfahrer Julian Barth sicherte sich im ersten Lauf Platz drei (2:48 Minuten). In Lauf zwei konterte sein Vereinskollege Florian Kloker diese Zeit und sicherte sich seinerseits Rang drei. Barth wurde Vierter. Bei den Jedermännern bestritten Alexander Israel und Roland Schaffran das Zeitfahren. Israel erreichte in der allgemeinen Wertung den zweiten Platz (2:39 Minuten). Roland Schaffran verfehlte in der Wertung bis 50 Jahre nur knapp das Podium und wurde Vierter.