Siege für Julia Servay, Hanna Geiser und Erik Weggenmann

Die Nachwuchsradfahrer des RSC Biberach haben mehrere Wettkämpfe bestritten. In Niederwangen siegten die Radsportler Julia Servay, Hanna Geiser und Erik Weggenmann in ihren Altersklassen.

Julia Servay startete in der U11 motiviert ins Rennen. „Ich habe gleich gemerkt, dass die Leistung stimmt und bin vom Start an mein Tempo gefahren“, sagt die Biberacherin. Mit einer weiteren Fahrerin fuhr sie einen großen Vorsprung heraus. Diese konnte sie in der zweiten Runde weit hinter sich lassen. Damit führt Servay den Vier-Länder-Cup an. Timo Zabel landete bei seinem ersten Lizenzrennen auf Platz drei. Auch Mia Schechinger fuhr in ihrem ersten lizenzierten Jahr ein starkes Rennen und wurde Vierte. Beim Rennen der Altersklasse U13 gingen Hanna Geiser und Rike Fütterling an den Start. Schon am ersten Berg konnte sich Geiser vom Feld lösen und fuhr einen riesigen Vorsprung heraus. Fütterling blieb in der Verfolgergruppe. Nach drei Runden gewann Geiser überlegen und konnte sich abermals das Trikot der Gesamtführenden überstreifen. Fütterling gelang der Sprung zu Platz zwei.

Bei den U15-Schülerfahrern sicherten sich Justin Bellinger und Richard Kimmich Platz zwei und drei. Im Schlussspurt platzierten sich beide Fahrer geschickt und konnten sich Podestplätze sichern. „Lange konnte ich wegen Krankheit nicht richtig trainieren und bin umso mehr froh, auf so eine gute Platzierung gekommen zu sein“, so Bellinger. In der U17 zeigte Erik Weggenmann eindrucksvoll seine Klasse. Nach einer Attacke in der zweiten Runde fuhr er alleine seinen Kontrahenten davon. Am Ende Betrug sein Vorsprung sechs Minuten.

Die Junioren Matthias Herrmann, Henry Fütterling und Rahase Leake mussten zwölf Runden fahren. Nach 75 gefahren Kilometern landete Herrmann im Sprint auf den vierten Rang. Für Fütterling endete das Rennen auf dem neunten Platz, dahinter besetzte Leake Rang zehn. Bei den Einsteigern ging Raphael Dunz für den RSC Biberach an den Start. In seinem ersten Rennen siegte er im Zielsprint. Für die Junioren- und Amateurfahrer ging es zum Heuer-Cup nach Bruchsal. Zusammen gestartet, wurden in dem Kriterium 60 Runden gefahren. Matthias Herrmann, Marco Gaspari, Julian Barth, Henry Fütterling und Rahase Leake rückten in der zweiten Rennhälfte weiter nach vorne, ließen ihre Chancen in den Wertungsrunden aber ungenutzt. Zehn Runden vor Schluss verursachte ein Fahrer einen Massensturz, in den auch Fütterling verwickelt war. Mit technischem Defekt musste er aufgeben. Alle anderen konnten durchfahren und so belegte Herrmann bei den Junioren als bester Biberacher Platz vier, Leake sicherte sich Rang acht. Bei den Amateuren erzielte Gaspari den 13. Platz, Barth sprintete zu Platz 16.