Siege für Biberach und Reinstetten

Ein überschaubares Programm ist am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Riß ausgetragen worden. Lediglich die Partien FV Biberach – FV Olympia Laupheim II und SV Reinstetten – SV Sulmetingen wurden angepfiffen, jeweils auf Kunstrasen. Der FV Biberach entschied das Aufeinandertreffen der beiden Ex-Landesligisten mit 2:0 für sich, Reinstetten gewann mit 3:1 auch das zweite Heimspiel in Folge auf dem Kunstrasen in Ochsenhausen.

SV Reinstetten – SV Sulmetingen 3:1 (2:1). Verdienter Sieg für den SV Reinstetten: Die Heimelf trat von Beginn an sehr diszipliniert auf, Neuzugang Ivan Ivos traf in der 5. Minute zum frühen 1:0, als er eine Kombination über Daniel Jägg und Simon Mohr per Direktabnahme abschloss. Reinstetten versäumte es in der Folge, die Führung auszubauen, vergab mehrere Chancen. So dauerte es bis zur 26. Minute, ehe Isaak Athanasiadis sich nach einem langen Ball von Torhüter Dominik Gertler im Eins-gegen-Eins behaupten konnte und das 2:0 markierte. Sulmetingen gelang noch vor dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer. Marcel Karremann setzte sich auf der rechten Seite durch und legte auf Christian Ganser zurück, der das 2:1 (40.) machte. Ein Treffer, der Reinstetten kurzzeitig etwas den Faden verlieren ließ. Isaak Athanasiadis sorgte mit seinem zweiten Treffer jedoch wieder für klare Verhältnisse (69.). Schiedsrichter Stefan Müller hatte nach einem Handspiel im Sulmetinger Strafraum auf Elfmeter entschieden. Athanasiadis nutzt die Channce und stellte den 3:1-Endstand her. Bes. Vork.: Gelb-Rot für Timo Bayer (SVS, 89.).

FV Biberach – FV Olympia Laupheim II 2:0 (0:0). Der FV Biberach war über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Die Gäste, verstärkt mit einigen A-Jugend-Spielern, hielten aber vor allem im ersten Durchgang gut dagegen. Die Gastgeber hatten zwar einige Möglichkeiten, mussten jedoch bis nach der Pause auf die Führung warten. Nach einer Kombination durch die Mitte landete der Ball beim eingewechselten Simon Macht. Der Neuzugang bediente Ercan Tekin, der ins lange Eck zum 1:0 vollendete (55.). Zehn Minuten später dann die Vorentscheidung. Simon Keller eroberte auf der rechten Seite den Ball und bediente in der Mitte Kubilay Yesilöz – 2:0. Laupheim zeigte durchaus gute Ansätze und hatte seine beste Chance durch Jan Neuwirth. Seinen Schuss entschärfte jedoch FV-Keeper Florian Fritzenschaf. Am Ende hätte das Ergebnis durchaus noch höher ausfallen können. Zwei Alutreffer verhinderten jedoch weitere Tore des FV Biberach, der sich verdientermaßen durchsetzte.