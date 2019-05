Siege für Bellamont und Reinstetten

Der Tabellenzweite der Frauenfußball-Regionenliga SV Reinstetten hat bei der SGM Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen mit 3:1 gewonnen. Auch der FC Bellamont punktete gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach dreifach.

FC Bellamont – SV Maierhöfen-Grünenbach 2:1 (2:1). Bellamont machte das Spiel und dominierte. Gegen tief stehende Gegner tat sich der FCB schwer und es waren vor allem Einzelaktionen, mit denen die Abwehr überwunden werden konnte. So kam es auch in der 17. Minute zum 1:0 durch Vanessa Gapp nach Vorarbeit von Kerstin Schneider. Kurz danach traf Maierhöfen-Grünenbach etwas überraschend zum 1:1 nach einem Fernschuss von Sarah Müller aus 25 Metern. Unbeeindruckt davon spielte Bellamont weiter und ging noch vor der Halbzeit durch Sina Wirthensohn in Führung. In der zweiten Halbzeit gab es auf beiden Seiten wenig Chancen. Mit einer starken kämpferischen Leistung konnte Bellamont die Führung relativ ungefährdet bis zum Schlusspfiff halten.

SGM MBK – SV Reinstetten 1:3 (0:1). Beide Mannschaften kamen gut ins Spiel, die Anfangsphase war ausgeglichen. In der 30. Minuten erzielte Julia Hirschmann den verdienten Führungstreffer. Nach der Halbzeitpause erzielte die SGM den Ausgleichstreffer zum 1:1 (48.). Nur vier Minuten später markierte Annika Härle per Fernschuss das 2:1. Miriam Rapp köpfte zum 3:1-Endstand in der 69. Minute nach einem Eckball ein. Tore: 0:1 Julia Hirschmann (30.) 1:1 Loreen Klein (48.) 1:2 Annika Härle (52.) 1:3 Miriam Rapp (69.).

SV Deuchelried – SV Burgrieden 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Ronja Kirsner (28.), 2:0 Eigentor (40.), 3:0 Marina Rummel (77.).

SV Immenried – SV Alberweiler II: Absetzung.