Zum Rückrundenstart in der Faustball-Schwabenliga ist der TG Biberach I in Neuenbürg ein überraschender 3:1-Erfolg gegen den Tabellenzweiten TV Heuchlingen gelungen. Spiel zwei gegen den TSV Dennach ging hingegen mit 1:3 verloren. Mit den erreichten 2:2 Punkten rutschte Biberach (10:8 Punkte) von Tabellenplatz vier auf Rang fünf ab.

Gegen Heuchlingen erwischte die TG einen schlechten Start, lag zwischenzeitlich mit 0:5 und 5:10 hinten und musste Satz eins letztlich mit 9:11 abgeben. Nun waren Kapitän Uwe Kratz, Fabian Czekalla, Tobias Schoch, Valentin Ulrich, Alexander Schmid, Thomas Schikora und Johannes Kuon wachgerüttelt und holten sich Satz zwei mit 11:5. Noch weniger Gegenwehr leistete der Gegner beim Biberacher 11:1 in Durchgang drei. Im entscheidenden Satz vier drehte Biberach einen 4:5-Rückstand in eine 8:5-Führung um. Dann riss der Faden bei der TG, Heuchlingen lag plötzlich mit 10:8 vorn. Die Biberacher konterten aber erneut, holten sich den Satz mit 12:10 und damit den Sieg.

In der Partie gegen den TSV Dennach zeigte sich der TG-Gegner erneut in bester Verfassung. In Satz eins lief Biberach erneut einem 0:5- Rückstand hinterher, kämpfte sich bis zum 11:11 heran, zog dann aber mit 11:13 den Kürzeren. Knapp ging es auch in Durchgang zwei zu, den Dennach mit 11:9 gewann. Satz drei sicherte sich die TG durch einen guten Spielaufbau und platzierte Angriffsbälle mit 11:8. Durchgang vier verlief wie Satz zwei. Erneut hatte Dennach nach 9:9 mit 11:9 das bessere Ende für sich und gewann so in vier Sätzen.

Am kommenden Sonntag (ab 10 Uhr) steht für die TG I nun ein Heimspieltag in der BSZ-Halle an.