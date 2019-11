Sieg und Niederlage für KSC Biberach

Die Bezirksklasse-Kegler des KSC Biberach haben einen souveränen Heimsieg eingefahren. Die gemischte Mannschaft verlor chancenlos.

Bezirksklasse A Männer: KSC Biberach – TSG Ailingen III 5,5:0,5 (2067:1881). Andreas Hirner lieferte sich bis zum Schluss ein enges Duell mit seinem Gegenspieler. Beide Spieler gewannen jeweils zwei Sätze, erzielten beide 492 Holz, und teilten sich den Punkt. Nino Chioditti zeigte wieder einmal sein langjährig erworbenes Können und gewann mit 63 Holz Vorsprung. Christopher Burde legte im zweiten Durchgang von Beginn an stark los und deklassierte seinen Gegenspieler. Stefan Löhle fing stark an, musste zwar den vierten Satz abgeben, was aber nichts mehr an seinem Punktgewinn änderte. KSC: Andreas Hirner (492/0,5), Nino Chioditti (516/1), Christopher Burde (544/1), Stefan Löhle (515/1).

Gemischte Klasse Staffel I: KSC Biberach – SKV Grüne Au Ebingen 0:6 (1834:1986). Schon im ersten Durchgang zeichnete sich die klare Niederlage ab. Hermine Koch fehlten am Ende nur neun Holz zum Punktgewinn. Selina Rasch hatte mit kleinen Problemen zu kämpfen und verlor. Elisabeth Angele und Beate Hirner waren diesmal nicht in der Lage, das Spiel noch zu drehen. Sie mussten beide mit klarem Rückstand ihre Punkte abgeben. KSC: Hermine Koch (501/0), Selina Rasch (444/0), Elisabeth Angele (436/0), Beate Hirner (453/0).