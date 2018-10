Sieg für Bader beim Engelcup

Moritz Bader vom RSC Biberach hat zum Saisonabschluss die Altersklassenwertung beim Engelcup gewonnen. Nach den Straßenrennen, verschiedenen Kriterien und Bahnradwettbewerben ließ er die erfolgreiche Saison mit dem Mountainbike-Klassiker Engelcup ausklingen.

Die Strecke am Rande der Schwäbischen Alb hat es in sich. An die 500 Teilnehmer aller Altersklassen fanden sich inzwischen zum 18. Mal dort ein. Gestartet wurde in Daugendorf, nach kurzer flacher Strecke im Donautal ging es ans Eingemachte. Auf 47 Kilometern waren 900 Höhenmeter zu bewältigen mit teilweise anspruchsvollem Gelände. Moritz Bader, eigentlich U17-Fahrer, musste sich mit den Junioren (U19) messen. Bei einem Mountainbikerennen wird jedoch sowieso mit allen Altersklassen gestartet – somit auch mit der Elite. Es wurde von Anfang an hohes Tempo gefahren, Bader behauptete sich im vorderen Teil. Nach 1:34 Stunden belegte er in dem gut besetzten Feld den zwölften Gesamtrang, rund drei Minuten nach dem Sieger. Bader sicherte sich souverän den Sieg in der Juniorenwertung.