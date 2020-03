Sieben weitere bestätigte Coronafälle meldet das Kreisgesundheitsamt Biberach am Freitag. Allein sechs Fälle kamen am Freitagabend hinzu. Mittlerweile gibt es damit im Landkreis Biberach elf bestätigte Coronafälle.

In den Mittagsstunden wurde der fünfte Coronafall bekannt. Dabei handelt es sich um einen 48-jährigen Mann aus dem Kreisgebiet, der nahezu keine Symptome hat und sich in häuslicher Isolation befindet. Wo sich der Mann angesteckt hat, ist nicht ganz klar und wird derzeit ermittelt, wie auch die Kontaktpersonen.

Am Abends meldete das Kreisgesundheitsamt sechs weitere Fälle. Im ersten Fall handelt es sich um einen 51-jährigen Mann, der aus Südtirol zurück kam. Ebenfalls in Südtirol war ein nicht verheiratetes Paar. Sie ist 55 Jahre alt und er 53 Jahre alt. In einem bereits bestätigten Fall wurden zwei weitere Familienmitglieder positiv getestet. Außerdem hat sich ein 17-jähriger Jugendlicher mit dem Virus infiziert.

Alle Betroffenen weisen leichte Symptome auf. Sie wurden isoliert und sind zu Hause. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die Kontaktpersonen.