Die Polizei kontrolliert weiterhin die Einhaltung der Corona-Regeln. Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm kommen auf fast 50 Personen nun Anzeigen zu, weil sie sich nicht an die Maskenpflicht hielten. In solchen Fällen kann ein Bußgeld von bis zu 250 Euro verhängt werden. Wie die Polizei mitteilt, ging es aber nicht um Sanktionen. In erster Linie war es die Absicht der Polizei, die Menschen zu überzeugen und zu sensibilisieren.

Am Donnerstag setzte die Ulmer Polizei ihre Kontrollen fort. Dabei überprüfte sie in Fußgängerzonen und anderen Bereichen, wo die Maskenpflicht gilt, ob sich die Bürger daran halten. Auch kontrollierten sie, ob die maximal zugelassene Personenzahl bei Ansammlungen nicht überschritten wird. Insgesamt 252 Bürger wurden dabei präsidiumsweit von der Polizei angesprochen und ermahnt, die vorgeschriebene Maske aufzusetzen. 47 Menschen weigerten sich trotzdem und müssen nun mit Anzeigen rechnen.

In Biberach stellte die Polizei sieben Personen fest, die sich in einem Fußgängerbereich nicht an die vorgeschriebene Maskenpflicht hielten, in Riedlingen waren es 14. Dort verstießen zwei weitere Personen im ÖPNV gegen die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In Laupheim trugen vier Menschen im Bereich von Geschäften keine Maske. Nach den Gesprächen mit der Polizei zeigten sich die Bürger einsichtig und setzten die Masken auf.