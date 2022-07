Sieben Schüler machen an der Waldorfschule ihren Abschluss

An der Freien Waldorfschule Biberach haben in diesem Jahr sieben Schülerinnen und Schüler ihr Abitur abgelegt. Die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten sind Cara Haible, Raven Thanner, Franca Krumm, Christopher Bischel, Theodor Munz, Bela Sonnenberg und Morris Gutschker.

Den besten Schnitt erreichte dieses Jahr Theodor Munz mit einer Note von 1,8. Die Abiturfeierlichkeiten und die Zeugnisübergabe fand am 14. Juli in der Schule statt. Vorher wurde noch die Abschlussfahrt nach Kroatien absolviert.

Die Waldorfschule wünsche ihren Abiturienten alles Gute für die Zukunft, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Die 12. Klasse endet an der Waldorfschule mit dem sogenannten Waldorfabschluss, bestehend aus einer Jahresarbeit, einem Eurythmieabschluss und einem Theaterprojekt. Die Schüler schließen die Schule mit der staatlich anerkannten Qualifikation der Mittleren Reife (in der 12. Klasse) oder dem Abitur (in der 13. Klasse) ab.