Sieben Medaillen für TG-Fechter

Florettfechter aus der Schweiz, Ungarn, Polen und dem ganzen süddeutschen Raum sind vergangenen Samstag zum IBF-Ranglistenturnier Montfort-Pokal nach Tettnang gekommen. Der Biberacher Nachwuchs war mit insgesamt sechs Fechtern am Start. TG-Fechterin Maria Popov gewann beim Montfort-Florettturnier Gold.

Für Samuel Guglielmi verlief die Vorrunde in der U 11 erfolgreich, aus fünf Gefechten holte er vier Siege. Über ein Freilos gelang er in die Finalrunden. Dort traf er auf Paul Müller (MTG Wangen), den er mit 10:1 besiegte. Im Halbfinale stand mit Florian Julius Hamm (FC Konstanz) ein Fechter aus der Vorrunde erneut auf der Planche. In der Vorrunde noch verloren, war jetzt für Guglielmi eine taktische Vorgehensweise angesagt. Die Zuschauer bekamen einen ausgeglichenen Verlauf zu sehen, beim Stand von 6:6 setzte Guglielmi alles auf eine Karte. Hamm hatte das Glück auf seiner Seite und konnte das Gefecht siegreich beenden. Für Guglielmi bedeutete dies die Bronzemedaille.

Im U13-Wettbewerb war die TG durch die Fechterinnen Floriane Karnath und Swantje Borta vertreten. Bei acht gemeldeten Teilnehmerinnen wurde die Vorrunde in zwei Gruppen gefochten. Floriane Karnath wurde der vermeintlich schwereren Gruppe zugelost, die beiden Teilnehmerinnen aus Polen und Ungarn als Gegnerinnen machten es ihr nicht leicht. Mit dem Sieg gegen Emelie Fellmann (TSG Füssen) ging es in die Zwischenrunde. Swantje Borta hatte in ihrer Vorrundengruppe keine Probleme und zog mit drei Siegen in die Zwischenrunde ein. Nachdem beide Biberacherinnen die Zwischenrunde überstanden hatten, ging es in die Finalrunden.

Im Viertelfinale traf Karnath erneut auf Orsolya Nyeki (City Fencing Club Hungary), der sie mit 6:10 unterlag. Karnath beendete das Turnier auf Platz sechs. Swantje Borta hatte ihr Viertelfinalgefecht gegen eine Vertreterin aus Füssen mit 10:1 gewonnen und traf im Halbfinale auf die ungarische Vertreterin, die kurz zuvor ihre Teamkollegin besiegt hatte. Borta übernahm die Führung und gab diese nicht mehr ab. Das 10:7 bedeutete den Einzug ins Finale. Dort kam es zum Duell mit Wiktoria Doroszkiewicz. Hier konnte Borta nicht die richtigen Mittel finden. Am Ende stand es 10:4 für Doroszkiewicz.

Im U15-Wettbewerb traten Floriane Karnath und Swantje Borta zum ersten Mal in der nächsthöheren Altersklasse an. Ihre Vereinskolleginnen Lina Carstensen und Maria Popov waren ebenfalls unter den insgesamt neun Fechterinnen vertreten. Die Vor- und Zwischenrunde absolvierten alle Athletinnen erfolgreich, in den Viertelfinalrunden waren alle noch im Rennen. Dort trafen die beiden Rookies Borta und Karnath aufeinander, Floriane Karnath schied als Sechste aus. Ein Gefecht im Halbfinale war erneut ein vereinsinternes, Lina Carstensen traf auf Swantje Borta. Carstensen setzte sich mit ihrer größeren Erfahrung durch.

Maria Popov hatte es im zweiten Halbfinalgefecht mit der ebenfalls in der nächsthöheren Altersklasse antretenden Wiktoria Doroszkiewicz (Fechtschule Danzig) zu tun, die mit Können und dem gewissen Quäntchen Glück ins Finale einzog. Dort wartete Lina Carstensen. Auch hier konnte die Polin mit ihrer Taktik und überlegenen Angriffen die Punkte für sich verbuchen und gewann mit 15:10. Für Lina Carstensen blieb ein hervorragender Platz zwei. Maria Popov und Swantje Borta belegten gemeinsam Platz drei.

Maria Popov nutzte ebenso die Möglichkeit, in der höheren Altersklasse U 17 anzutreten. Im Finale stand sie Gina Holland (MTG Wangen) gegenüber. Für Popov eine zu lösende Aufgabe, was sich auch am Endstand von 15:1 für die Biberacherin widerspiegelte. Der Turniersieg in dieser Altersklasse ging verdientermaßen an Maria Popov.

Knappe Finalniederlage

David Schneider focht sich ebenfalls erfolgreich durch die Vor- und Zwischenrunden, im Viertelfinale bezwang er Lukas Goldschmidt (MTG Wangen) klar mit 15:3, konnte sich im Halbfinale gegen Paul von Dewitz (Gastgebender Verein TSV Tettnang) mit 15:8 durchsetzen und traf im Finale auf Hesong Li (MTG Wangen). Li konnte im zweiten Drittel etwas Vorsprung herausarbeiten. Schneider besann sich seiner Stärke und holte Punkt für Punkt auf. Mit einem glücklich gesetzten Treffer entschied Hesong Li das Finale für sich. Nach kurzer Enttäuschung konnte David Schneider die Silbermedaille in Empfang nehmen. Mit sieben Medaillen (einmal Gold, dreimal Silber, dreimal Bronze) konnte die TG-Equipe sehr zufrieden sein.