Sieben Mal Platz 1 für die TG Biberach

Am Sonntag, den 29. Mai fand die Kreismeisterschaft des Schützenkreises Biberach-Iller auf dem Gelände der Sgi Bad Schussenried statt. Mit 14 Teilnehmern war die TG Biberach sehr gut bei der diesjährigen Kreismeisterschaft im Freien vertreten. Angefangen bei den Jüngsten war es für die TG Biberach auch sehr erfolgreiches Event. Marisa Castrignanò (250 Ringe) und Neo Navarro Ortega (234 Ringe) standen in ihrer Klasse Recurve Schüler C (weiblich bzw. männlich) jeweils ganz oben auf dem Siegertreppchen. Yasmine Stammet folgte ihnen in der Klasse Recurve Schüler B w ebenfalls auf dem ersten Platz. Marcel Gerster schoss 275 Ringe in der Klasse Recurve Schüler B m und erreichte damit den dritten Platz.

In der Klasse Recurve Damen siegte Anika Herzig mit 578 Ringen. Stephanie Kolb holte sich mit 518 Ringen in dieser umkämpften Klasse den vierten Platz. Bei den Recurve Master w gewann Petra Bitterwolf mit 490 Ringen den ersten Platz. Monika Braun siegte mit 593 Ringen bei den Recurve Seniorinnen gefolgt von Radmila Schilling mit 380 Ringen auf dem zweiten Platz. In der Reihe der Herren waren auch unsere Recurve Senioren gut vertreten: Anton Butz errang mit 517 Ringen den zweiten Platz. Günter Schilling schoss 415 Ringe und holte sich damit den dritten Platz. Auf dem vierten Platz stand Hans Süßmuth mit 367 Ringen.

In der Disziplin Langbogen war Ralf Buchmüller einziger Vertreter der TG Biberach. Mit 341 Ringen errang er den dritten Platz in der Klasse Langbogen Herren.

Erfreulich war, dass es eine offene Klasse für neue Schützen gab, die mal Turnierluft schnuppern wollten, aber sich noch nicht den Anforderungen ihrer altersgerechten Klasse stellen wollten. Hier starteten Karlheinz und Finja Gerster auf einer Schießdistanz von 25 m. Karlheiz schoss 619 Ringe und belegte damit den ersten Platz gefolgt von Finja mit 486 Ringen auf dem zweiten Platz.