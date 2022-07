Sieben Mal die Note 1,0

Mit einem Fest in der Gigelberghalle ging am Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG) das diesjährige Abitur zu Ende. Die PG-Abiturientinnen und -Abiturienten erreichten einen Durchschnitt von 1,9. Sieben Mal konnte die Note 1,0 vergeben werden, fast die Hälfte der Absolventen hat eine 1 vor dem Komma. Ganz an der Spitze lag dabei Julius von Lorentz, der die Höchstpunktzahl von 900 um lediglich zwei Punkte verfehlt hatte.

Die Abiturientinnen und Abiturienten des PG Biberach: Marie Beck, Luis Braun, Jakob Buck, Alina Coskun, Mike Felber, Jakob Frömmer, Theodor Vinzenz Hartmann, Nicola Hauchler, Ella Heine, Hanna Henkel, Annalena Jäger, Tim Jäger, Alexander Janke, Maximilian Janke, Felix Koppe, Annabel Laubheimer, Marlene Lehmann, Jana Katharina Maier, Luisa Nießen, Lilia Oost, Elexia Reichert, Carolin Rengel, Constantin Ruppel, Jana Saup, Marie Schad, David Schneider, Lea Schneider, Lien Simic, Lea Ströbele, Redon Tahiri, Sara Tipura, Dino Tot, Julius von Lorentz, Anna Zabel; Biberach-Mettenberg: Noah Göbel, Jael Kiefel, Samuel Mack; Biberach–Rißegg: Timo Jehle; Biberach-Stafflangen: Hannah Fels, Nina Reich, Paul Schelkle, Emily Schneider; Attenweiler-Rupertshofen: Katharina Seif; Bad Buchau: Mathis Stützle; Hochdorf: Selina Bott, Janina Krattenmacher; Hochdorf-Schweinhausen: Franziska Denninger; Ingoldingen-Winterstettendorf: Elias Johannes Hummler, Kevin Sigg; Laupheim: Mahfod Rawan, David Traub; Maselheim-Äpfingen: Angelina Grimm, Svea Muchow; Maselheim-Laupertshausen: Maren Fesseler; Mittelbiberach: Katrina Kley, Felix Kreißig, Laura Kunz, Katharina Schäle, Philipp Schmid, Britta Schneider; Oberstadion: Moritz Ege, Samuel Preg; Oggelshausen: Michael Hader; Schemmerhofen: Annika Bradl, Christoph Dernbach, Alexander Drescher, Sophia Rodi, Anna Rothenbacher, Tobias Stiehle, Ronja Zimmermann; Schemmerhofen-Aßmannshardt: Emma Theresa Beck, Johanna Josefin Beck, Sophia Haberbosch, Tobias Maier, Sina Meyer; Schemmerhofen-Alberweiler: Johanna Krug; Schemmerhofen-Altheim: Ramona Brehm; Ummendorf: Nora Kuhn; Uttenweiler-Sauggart: Jakob Hummel; Wain: Stefania Dorobat; Warthausen: Antonia Loschan, Linus Witzemann, Anastasia Wodolaski; Warthausen-Birkenhard: Florine Bleher, Sarah Rosa Häußler, Kristof Hegedüs; Warthausen-Oberhöfen: Sina Gaupp

Diese Preise wurden an die Abiturientinnen und -Abiturienten am PG vergeben: Scheffelpreis für bestes Deutsch-Abitur: Julius von Lorentz; Paul-Schempp-Preis in evangelischer Religion: Julius von Lorentz; Bischof-Sproll-Preis in katholischer Religion: Elias Hummler, Katharina Seif; Landeszentrale für politische Bildung: Katrina Kley; Preis des PG-Fördervereins für besondere Leistungen im Fach Musik: Julius von Lorentz; Preis des PG-Fördervereins für besonderes. politisches Engagement: Alina Coskun; VDSG Baden-Württemberg (Geographie): Sarah Häußler; Matthias-Erzberger-Preis der Stadt Biberach in Geschichte: Alina Coskun; Matthias-Erzberger-Preis der Stadt Biberach in Gemeinschaftskunde: Christoph Dernbach; Französisch-Preis der Stadt Biberach: Angelina Grimm, Sophia Haberbosch, Katharina Seif; IHK Ulm "Naturwissenschaft und Technik": Carolin Rengel; Deutsche Physikalische Gesellschaft: Hannah Fels, Marie Beck, Alexander Janke, Svea Muchow, Nina Reich, David Schneider; Deutsche Mathematiker Vereinigung: Julius von Lorentz, Nina Reich; Gesellschaft Deutscher Chemiker: Lilia Oost, Mike Felber, David Schneider; Schulpreis “Ökonomie“ von Südwestmetall: Samuel Mack; VfS-Abiturpreis Wirtschaft: Sophia Rodi; Stiftung „Humanismus heute“ für beste Leistungen in Latein: Janina Krattenmacher; Preis des Zonta Clubs Oberschwaben für Musik: Jael Kiefer, Nicola Hauchler; Fachverband Ethik Baden-Württemberg: Antonia Loschan.