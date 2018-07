Sie wecken die Biberacher mit einem lauten Knall

Während die letzten Besucher allmählich in die Horizontale torkeln und die Stadtreiniger die Überreste des ersten Schützenwochenendes verschwinden lassen, klingelt bei Marcus und Peter Fischer schon wieder der Wecker. Beim Biberacher Schützenfest haben die beiden eine besondere Aufgabe: Als Böllerschützen geben sie den offiziellen Startschuss für einen neuen Festtag und kündigen einzelne Veranstaltungen an.

Es ist Schützenmontag, kurz nach fünf Uhr am Morgen. Peter Fischer und sein Sohn Marcus stiefeln den Gigelberg hoch zum Kräutergarten. Von dort aus schießen sie an diesem Tag insgesamt zehn Mal zur Tagwacht um halb sechs. Jeweils fünf Schüsse sind es zur zweiten Tagwacht um halb sieben, zu Beginn des bunten Umzugs, zur Ziehung sowie zur Ehrung der Schützenkönige.

Peter Fischer ist schon seit 24 Jahren Böllerschütze. „Ich habe damals einen Jagd- und einen Böllerschein gemacht. Da wurde die Schützendirektion auf mich aufmerksam.“ Peter Fischer ist kein Biberacher, sondern lebt in Füramoos. Um halb vier steht er in diesen Tagen auf, damit er pünktlich die Schüsse abgeben kann. Für ihn sei die Rolle des Böllerschützen aber ein Hobby. Er pflege gerne die Tradition rund um das Schützenfest. Ähnlich ist es bei seinem Sohn Marcus: „Ich war als Kind schon immer mit hier oben. Das macht Spaß.“

Die Kanone steht in einem Holzschuppen. Etwa 23 Jahre sei sie wohl alt, sagt Peter Fischer: „Das ist kein Original mehr aus dem Mittelalter.“ Alle fünf Jahre schaue das Beschussamt nach dem Zustand der Kanone – eine Art TÜV. Auch sein Kostüm ist nur auf alt getrimmt: Peter Fischer trägt eine blaue Pluderhose, braune Socken und dazu ein weißes Hemd mit einer Jacke in rostrot und demselben blau seiner Hose. Ein schwarzer Hut ziert seinen Kopf. Dieser ist mit einer roten und braunen Kordel umwickelt. Um die Hüfte hat sich Peter Fischer eine Bauchtasche aus braunem Leder geschnallt. Zu seiner Ausrüstung gehört außerdem ein Rapier. Nutzen würde er die Waffe aber nicht, sagt Peter Fischer. „Damals zu Kriegszeiten diente das Rapier der Verteidigung“, erklärt sein Sohn Marcus. Für ihn gibt es bislang noch kein eigenes Böllerschützen-Kostüm. „Ich trage solange das Kostüm der Schweden.“

Kurz vor der ersten Tagwacht macht sich Marcus Fischer an die Munition. An den Kartuschenböden setzt er jeweils ein Zündhütchen ein – gerade einmal so groß wie eine Erbse. Dann befüllt er die Kartuschen mit je 57 Gramm Schwarzpulver. „Mit einem Korken verdämmen wir das dann. Wir benutzen dazu einen Hammer.“ An der Kanone selbst gibt es zwar eine Art Presse, um die Korken in die Kartuschen zu stopfen: „Das ist aber zu langwierig“, sagt Peter Fischer.

Bei den Böllerschützen geht alles Schlag auf Schlag. Pünktlich um 5.30 Uhr lädt Marcus Fischer die Kanone mit der ersten Kartusche. Auf das Kommando seines Vaters zieht er an einer Reißleine. Es folgt ein lauter Knall. Die Funken sprühen und um die beiden Böllerschützen hüllt sich dichter Nebel. „Der Lärm ist schon gewaltig. Aber mittlerweile sind wir das gewöhnt“, erklärt Peter Fischer. Vor den Schüssen würde er sich nicht mehr erschrecken. Sein Sohn Marcus ist trotzdem vorsichtig: Bei jedem Schuss kneift er kurz die Augen zusammen und tritt einen Schritt zurück.

Nicht an allen Festtagen sind die Böllerschützen am Werk: „Nach Schützendienstag sind wir bis Bauernschützen nicht im Einsatz.“ An diesen Tagen ruft bei den Fischern der reguläre Arbeitsalltag. Sie würden aber trotzdem genug vom Schützenfest mitbekommen. „Wir bleiben nicht die ganze Zeit auf dem Gigelberg, das wäre ja zu langweilig.“ Zwischen den Schüssen machten sie beim Lagerleben mit oder schauten sich die Umzüge an. „Wir haben auch schon überlegt, selbst mitzulaufen“, erklärt Markus Fischer. Dazu sei die Zeit dann aber leider doch zu knapp.

Das Böllerschützen-Amt an den Nagel hängen? Daran denken beide noch nicht. „Solange es gesundheitlich geht, mache ich weiter“, sagt Peter Fischer. „Jetzt möchte ich erstmal 25 Jahre voll kriegen und dann 30.“ Er hoffe auf einen runden Abschluss. Seine Nachfolge steht natürlich schon fest: Sein Sohn wird das Amt später einmal allein weiterführen.

