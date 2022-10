Sie war die Biberacher SWR-Stimme

Manuela Dessau, frühere SWF-/SWR-Studioleiterin in Biberach, ist vor einigen Tagen im Alter von 66 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Sie absolvierte ab 1985 ein Volontariat beim damaligen Südwestfunk (SWR) und war ab Oktober 1986 Redakteurin und Reporterin im Landesstudio Tübingen. Sie war ab 1988 die erste Korrespondentin des SWF in Biberach. Sie baute das Büro auf und etablierte es später als SWR-Standort. Durch ihr Auftreten und ihre Arbeit erwarb sie sich den Respekt und das Vertrauen der Menschen im Landkreis. Sie kam zwar ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, aber sie mochte die Menschen in Oberschwaben und diesen Landstrich. Mit ihrer markanten Stimme prägte sie die SWF- und SWR-Hörfunkprogramme, insbesondere das damalige Regionalprogramm „Bodenseeradio“. 2011 wechselte Manuela Dessau ins SWR-Regionalstdio nach Friedrichshafen, wo sie sieben Jahre lang bis zum Eintritt in den Ruhestand tätig war und dafür auch den Anfahrtsweg von Winterstettenstadt bis an den See in Kauf nahm. Ihren Ruhestand am Alterssitz in Überlingen durfte sie nur vier Jahre genießen.